Vox reta al PP: pide la gratuidad en la educación de 0 a 3 en Madrid

La gratuidad de la Educación Infantil en el tramo de edad de cero a tres años, está en la agenda de los populares. Ya se han dado pasos en este sentido, pero Vox quiere asegurarse de que la medida se va a hacer y que los pasos se den de manera más acelerada. Por eso, el Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea ha presentado una proposición no de ley que será debatida en el pleno del próximo jueves de la Cámara regional en la que insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a instaurar la gratuidad de la Educación Infantil en el ciclo de 0 a 3 años, una etapa que no es obligatoria.

Los de Rocío Monasterio calculan que de esta medida se verían beneficiados al menos 32.000 familias que no reciben ningún apoyo para afrontar el coste que supone escolarizarlos a edad temprana. De hecho, ponen como referencia el ejemplo de Galicia donde su presidente, Alberto Núñez Feijóo ya ha anunciado que la medida se llevará a cabo en la Comunidad. «Las jóvenes familias madrileñas lo tienen muy difícil, tienen muchos gastos que no pueden asumir», dijo recientemente su portavoz en la Asamblea, Íñigo Enríquez de Luna después de recordar que una escuela infantil cuesta 500 euros mientras el cheque guardería no sobrepasa los 160.

Otra de las iniciativas que será debatida en la próxima sesión plenaria será la propuesta de Más Madrid de crear una ecotasa bajo el nombre de Madrid Verde bajo la forma de una tasa de pernoctación, un modelo que ya se aplica en Cataluña y en otros puntos de España.

La formación de Mónica García propone que la recaudación de la ecotasa se destine a un Fondo de Sostenibilidad Turística . Así, quiere que la Comunidad de Madrid colabore con certificadores independientes y sellos de sostenibilidad turística para que desarrollen uno propio con el nombre Madrid Verde. De esta manera, los establecimientos certificados quedarán exentos de la ecotasa.

Otra de las iniciativas que serán objeto de debate serán la propuesta del Grupo Socialista de elaborar una Ley de Garantías de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.

Los socialistas también quieren que el Gobierno de Díaz Ayuso se encargue de elaborar una encuesta sobre discapacidades, autonomía personal y situaciones de dependencia de la población madrileña.

Por último, la formación de la que es portavoz Hana Jalloul también quiere que se cree una oficina de atención a la discapacidad de la Comunidad de Madrid.

En materia de transportes, el grupo político Más Madrid ha presentado otra iniciativa para que el Ejecutivo de Díaz Ayuso ponga en marcha en el próximo ejercicio presupuestario un billete de transporte sin contacto integrado y que siga el modelo de billete monedero o prepago. Pretende que el Gobierno regional inste al Gobierno central para que incluya en el próximo ejercicio presupuestario todos los estudios técnicos y jurídicos destinados a la creación de un «billete de transporte climático», similar al que se ha implantado en Austria en octubre de 2021 y que se presente a los grupos parlamentarios los resultados de los estudios y el plan de trabajo que se derive de ellos. El billete austríaco permite el uso de todos los medios de transporte públicos del país por 949 euros al año.