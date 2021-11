El misterioso robo del fundador de Tuenti

Un extraño atraco que habrá que investigar a fondo. Los agentes del Grupo I de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, especializados en crimen organizado, ya han comenzado a investigar el robo que presuntamente sufrió en su casa el fundador de la red social Tuenti, Zaryn Dentzel. El suceso ocurrió la tarde del martes en su ático de Madrid. Según publicó «El Español», Dentzel, de 38 años, había sido atacado por un grupo de encapuchados que le habían intentado sonsacar las contraseñas para robarle las criptomonedas que tenía y le dieron una paliza para lograr su objetivo. Tras recibir una llamada al 091, los agentes de la Policía Nacional se presentaron en el lugar de los hechos, donde el empresario explicó lo que le había sucedido cuando estaba en compañía de un operario que había ido a reparar algo a su casa.

Encapuchados y armados

En ese momento, llamaron al timbre de su ático y él abrió la puerta. Entonces entraron un grupo de «cuatro cinco personas», todos encapuchados, y le amenazaron con armas a él y al trabajador que se encontraba en esos momentos en la vivienda.

Los asaltantes, al parecer, habían tapado las cámaras de videovigilancia que tenia instaladas en la vivienda por lo que a los investigadores les resultaría más complicado poder identificar a los autores.

Según explicó la tarde del suceso, había sido agredido y retenido durante varias horas hasta con una pistola taser y después escuchó cómo los asaltantes abandonaron su vivienda, situada en la calle Ruiz de Alarcón, cerca del Museo del Prado.

Sin movimientos en sus cuentas

En ese momento, dado su estado de shock y aturdido por lo que acababa de sucederle, no supo explicar a los agentes qué era lo que le había robado o qué echaba en falta de su vivienda aunque, según «El Español», sí hizo referencia al robo de una fortuna obtenida gracias a su inversión en criptomonedas. Aun así, fuentes policiales sostenían durante esta mañana que se trataba de un robo un tanto extraño, que había incoherencias en el relato de Dentzel y que no se habían detectado movimientos en sus cuentas por lo que ni siquiera les constaba de forma oficial que se hubiera robado nada. Además, la víctima no había acudido a dependencias policiales a formalizar la denuncia, algo que finalmente ocurrió en torno al mediodía.

Ya ante los agentes del grupo de crimen organizado de la Brigada Judicial de la Policía Nacional de Madrid, el fundador de Tuenti aseguró que le robaron varios objetos de su vivienda, no criptomoneda y que le cubrieron los ojos y el golpearon durante varias horas. En este sentido, los agentes sí pudieron comprobar una herida leve en el pecho sin pode acreditar que tuviera otras marcas.

No obstante, fuentes policiales sostienen que en su primera declaración él tampoco habló de criptomonedas ni bitcoins sino que le habían agredido para que les dijera las contraseñas de sus cuenta bancarias. En su denuncia, Dentzel habló de que le habían sustraído «efectos personales y materiales», según fuentes policiales.

Contradicciones

Una vez que la denuncia ya se ha formalizado, los agentes han comenzado la investigación de cero, por lo que será a lo largo de las próximas horas cuando puedan detectar si hay algunas incoherencias en el relato y hubiera podido omitir alguna información.

Y es que, según las mismas fuentes, parecen raros algunos extremos de la denuncia, como el hecho de abrir la puerta sin mirar antes que llamaba un grupo de encapuchados.

Según el relato de la víctima, los agresores (con acento del Este de Europa) taparon las cámaras de vigilancia de la casa por lo que podrían haber recibido información de dentro.