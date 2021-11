El mensaje de Rocío Monasterio a Mónica García: “Que se vaya a vacacionar a Cercedilla, que no le vamos a aprobar ni una enmienda”

La portavoz de Más Madrid, Mónica García, no ha ocultado su malestar por el acuerdo en materia presupuestaria alcanzado por el Gobierno de Díaz Ayuso y Vox que, a su juicio, “supone la materialización de la agenda ultra de Ayuso con un tufillo reaccionario con el que se criminaliza a los Menas”. Y no solo eso, también apuntó que “es un nuevo ataque a la independencia, a las mujeres que abortan, a los madrileños desfavorecidos, a la televisión pública. Una auditoría de su xenofobia y sectarismo”. Pero la portavoz de en la Asamblea, Rocío Monasterio, fue contundente en su respuesta a las críticas de García. “La Señora médico y madre se puede ir a vacacionar a Cercedilla, porque no le vamos a aprobar ni una sola enmienda, que pierda toda esperanza no queremos saber nada de sus políticas porque lo único que traen son miseria y ruina. Que se abstenga. Y me alegro de que esté muy preocupada y enfadada. Quiere decir que lo hemos hecho muy bien”, sentenció al ser preguntada durante la entrega de unos premios de El Mundo.

Monasterio refirió sobre las auditorías que ha pedido en los centros de Menas y de las subvenciones que se han dado a asociaciones que “estamos protegiendo el dinero de los madrileños y garantizando la seguridad en nuestras calles dos cosas fundamentales y que la mayoría de los madrileños van a apoyar”