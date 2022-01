La Cabalgata de Boadilla del Monte repartirá... 75.000 mascarillas FFP2

Los Reyes Magos recorrerán Boadilla del Monte mañana en una Gran Cabalgata integrada por 10 carrozas y un gran séquito en el que habrá pajes, pastores y ángeles patinadores, miembros de las escuelas de danza y teatro de la localidad, y grupos de música, entre otros.

También acompañarán a Sus Majestades personajes como carteros reales, carboneros, soldaditos o duendes, ha informado el Consistorio en un comunicado.

El rey Melchor irá precedido por una banda de gaiteros, Gaspar llevará otra banda musical y Baltasar irá acompañado por una batucada; también habrá un grupo de tunos. La Escuadra de Caballería de la Guardia Civil abrirá una Cabalgata en la que, un año más se incorporarán al recorrido animales; en concreto serán cien ocas, dos bueyes, un rebaño de ovejas, tres camellos y dos burritos.

Los Reyes y su comitiva repartirán entre los niños de Boadilla 8.000 kilos de caramelos sin gluten y sin alérgenos. Además, este año se distribuirán entre los asistentes, al paso de la comitiva real, un total de 75.000 mascarillas FFP2, que se suman a las más 200.000 que se han repartido recientemente en todos los buzones de la localidad, comercios, restaurantes y residencias.

Sus Majestades llegarán en Metro Ligero a la estación de Puerta Boadilla a las 18 horas horas y comenzarán su recorrido hasta el palacio del Infante D. Luis donde recibirán a todos los niños. Previamente asistirán al gran espectáculo piromusical y recibirán las llaves de la ciudad de manos del Alcalde, Javier Úbeda. Para amenizar la espera a los Reyes Magos, El Pulpo animará con su música a los vecinos que se encuentren en la explanada del Palacio.

Recorrido y cortes de tráfico

El recorrido de la Cabalgata será el siguiente: salida desde Puerta Boadilla, avenida Siglo XXI, avenida Nuevo Mundo, c/ Alberca, c/ Pedro González, c/ Mártires, avenida Adolfo Suárez (final en la explanada del Palacio). En la glorieta de Virgen María se instalará una tarima preferente para personas con discapacidad, en la que se establecerá un control de acceso.

Desde las 20 horas del día 4 y hasta la finalización del evento estará prohibido el estacionamiento en las calles del recorrido. Los cortes de tráfico, por su parte, serán puntuales para facilitar la movilidad de los vecinos.

El dispositivo de seguridad de este año está integrado por más de 70 efectivos de Policía Local que vigilarán el recorrido de la Cabalgata, también con drones, y realizarán controles en los accesos a la localidad. Además, se sumarán a este dispositivo Protección Civil, vigilantes, controladores, personal municipal y voluntarios.