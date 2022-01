Picoteo cañí con vistas

La localización estratégica del espacio al que hoy dedicamos estas líneas, lo mismo que Distrito Ramses, proyectos ambos de Jorge Llovet, provoca los llenazos continuos. Patio de Leones se encuentra en el uno de Serrano, justo en la Plaza de la Independencia, a pocos metros de Berria, el templo vitivinícola que tanto está dando que hablar, de Moulin Chocolat, el paraíso chocolatero de Ricardo Vélez, y frente al parque del Retiro, recientemente declarado Patrimonio Mundial de la Unesco junto con el Paseo del Prado.

¿Sabían que Madrid figura como el primer paisaje cultural urbano inscrito de Europa? Así que no hay mejor escenario que contemplar semejantes vistas, a las que se suma en primera fila la Puerta de Alcalá, para alargar un picoteo cañí. Antes de sentarnos a la mesa, les cuento que el local es espectacular y tanto capitalinos como turistas no quitan ojo al entrar a una amplia sala con el sello de Sergio Mora, quien obtuvo un Grammy Latino por el diseño del disco «El poeta Halley», de Love of Lesbian y autor de los murales del restaurante Bazaar Mar de José Andrés en Miami.

Aquí, la cosa no va de modas culinarias, qué va, sino de dar cobijo al comensal que busca disfrutar de esos bocados de siempre a los que rendimos tributo en estas líneas. A ese tapeo clásico al que Pues máximo. Por el lugar en el que se encuentra, lo cierto es que, virus mediante, el día de nuestra visita gracias a Dios no faltó el comensal internacional dispuesto a devorar nuestras tapas a pocos días de la inauguración de Fitur, la Feria Internacional de Turismo. El responsable de que se levanten, ellos y nosotros, con el estómago lleno es Rod Inocencio, quien ha diseñado una carta liderada por esos bocados imprescindibles representantes de nuestro picoteo. Una de jamón Cinco Jotas, otra de ensaladilla rusa, el imprescindible pincho de tortilla, las imbatibles gambas rojas al ajillo, los buñuelos de bacalao… Incluso, por qué no, tirar del laterío que tanto nos entusiasma. Sí, los mejillones en escabeche con patatas fritas es uno de nuestros aperitivos favoritos.

Taberna Restaurante Patio Leones. FOTO: Jesús G. Feria La Razon

Con los callos, el tema se pone serio. En Madrid, los callos son religión y es una pena que un plato tan humilde se haya desvirtuado. Aquí, eso sí, son de esos melosos en los que se pegan los labios gracias al colágeno, tienen ese punto picante, que otorga al plato la alegría necesaria, con las proporciones y tamaño de tripa, morro y pata justa y necesaria y, lo más importante, de pleno sabor. Ayer fue el día internacional de la croqueta y los madrileños somos muy de este bocado frito, por lo que no hace falta que nadie nos recuerde que existe un día en que nos debamos de comernos doce de una sentada, así que picamos con las de jamón ibérico, claro. Los chipirones a la plancha, las rabas y los mejillones al vapor con Palo cortado son recetas para compartir en las que existe pelea de tenedores.

Un apunte antes de seguir, el miércoles se come cocido y lo sirven en tres vuelcos y, otro detalle, elaboran empanadas para llevar (atún, bacalao y carne), una idea imbatible, ya que si, como nosotros, dedicas la tarde a probar los cócteles, vuelves a casa con la cena. ¿Quién da más? Nos gustó el «Jarabe de palo: Eso que tú no me das», con Bacardi Blanco, refresco de jengibre con verdejo y tintura de casia. También puede pedirlo con Ron Zacapa 23. A su salud.