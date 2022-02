¿Cómo ha cambiado Madrid Central nuestras rutinas de movilidad?

El establecimiento de zonas de bajas emisiones han incidido en nuestras rutinas de movilidad. Aquí en Madrid, con la zona de Madrid Central, después rebautizada como Distrito Centro, hemos sido conscientes. Según el estudio realizado por la app de aparcamiento Parclick, cuatro de cada diez conductores han cambiado sus hábitos.

“Al no poder circular libremente por la zona de Madrid central (o Madrid 360) los conductores se ven obligados a realizar algunas modificaciones en su movilidad, como por ejemplo plantearse cada vez más moverse por la ciudad en transporte público”, afirma Luis París, Socio fundador y CEO de Parclick. Del mismo modo, “se plantean otros métodos de transporte, que cada vez son más utilizados para llegar y circular por el centro de Madrid, como es el caso de los vehículos de alquiler por minutos: coches, motos o patinetes. Los conductores son cada vez más conscientes de los diferentes medios que pueden utilizar para llegar hasta su destino. Por ello, el reservar un parking con anterioridad les permite poder tener la tranquilidad de entrar en las zonas de movilidad restringida sin el peligro de ser multado, y además reducir contaminaciones evitando el momento de máximas emisiones: la búsqueda de aparcamiento”, añade.

Las zonas de Madrid Central son un buen ejemplo de la utilidad de los parkings en las políticas de movilidad de la ciudad. “La eliminación de plazas de parking en superficie no sólo afecta a las personas que se desplazan en coche a esas zonas, sino también a los vecinos y trabajadores que se mueven en sus propios vehículos”, asegura París. De esta forma, “en Parclick vemos vital la disponibilidad de parkings, sobre todo en las zonas del centro, ya que ofrecería a los conductores una alternativa para sacar sus coches de las calles. En ese sentido, nosotros creemos que el parking se adaptará al futuro pasando de facilitar la movilidad individual a actuar como una extensión de la ciudad ofreciendo servicios para el barrio”. Entre otros ejemplos, señala los parkings para residentes, zona verde o zona azul subterránea, taquillas para recoger paquetería, aparcamiento para bicicletas, electrolineras y recogida y entrega de vehículos de movilidad compartida (patinetes, bicis, motos, coches), entre otras muchas posibilidades.

Con todo, la construcción de parkings, “como cualquier otro desarrollo inmobiliario en el centro de la ciudad, debe ser respetuosa tanto con la legislación vigente como con el patrimonio de la ciudad. Sin embargo, también creemos que existen alternativas a la construcción de aparcamientos; por ejemplo, muchos parkings de edificios de oficinas en los centros de las ciudades están infrautilizados. Por ello, en Parclick hemos desarrollado tecnología que ya está permitiendo poner estas plazas de aparcamiento ociosas a disposición del público con un objetivo doble: ampliar el número de plazas de parking disponibles para el público, y contribuir a la sostenibilidad del sector del aparcamiento”.

A partir de este enero, se ha ampliado el rango de vehículos que no pueden entrar en Madrid. Concretamente, aquellos sin etiqueta empadronados fuera de la capital. ¿Agravará esto los problemas de aparcamiento. Según París, “el cambio no tendría porqué dificultar la movilidad. Sí es verdad que son medidas que afectan a nuestro día a día, por lo que debemos adaptarnos a ellas y buscar nuevas formas de poder circular por nuestra ciudad reduciendo nuestras emisiones”. Así, el cambio puede que cause “algunas confusiones al inicio hasta que todo el mundo se adapte a ellas, no obstante los ciudadanos cada vez estamos más concienciados con la situación”. Prueba de ello, señala, “es el aumento de las compras de vehículos de tipo eléctricos o híbridos y desde el sector del parking. Nuestra responsabilidad es poder aportar medios para ayudar a esta transformación y facilitar el día a día de los conductores, por ejemplo aportando un mayor número de plazas de aparcamiento y cargadores para vehículos eléctricos”.