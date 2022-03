Madrid introducirá contenidos de terrorismo en el currículo de Primaria (olvidados por la Ley Celaá)

Historia de España. De nuestra historia más reciente y más desgarradora. Con asesinos y víctimas, y ante la que, en los últimos tiempos, hemos visto la intención de construir una historia de “blanqueamiento” de la violencia terrorista. Frente a ello, la Comunidad de Madrid va a introducir en el currículo de Primaria contenidos sobre terrorismo, de tal manera que los alumnos de los colegios madrileños podrán aprender sobre estas cuestiones que el Gobierno de la nación “ha obviado” en el desarrollo de la LOMLOE. Un “olvido” más de los muchos denunciados por el Partido Popular en la reforma educativa impulsada por la ya ex ministra Isabel Celaá, actual embajadora en El Vaticano.

En concreto, se van a introducir un artículo de contenidos transversales para fomentar el aprendizaje y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. En este sentido, también se incluyen los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y a la discapacidad. Por último, también se enseñará el rechazo a cualquier forma de violencia, terrorismo y xenofobia.

Asimismo, en la asignatura de Educación en Valores Cívicos y Éticos que la LOMLOE obliga a impartir en 5º o 6º de Primaria, la Comunidad de Madrid ha incorporado a los saberes básicos del Bloque de Sociedad, Justicia y Democracia el aprendizaje: El bien común, la Constitución Española de 1978, el terrorismo, el Estado del Bienestar y el respeto a los bienes públicos.

Formación para profesores y alumnos

El Gobierno regional ha puesto en marcha una formación específica para que los docentes madrileños puedan explicar con detalle la historia del fenómeno del terrorismo en nuestro país. De este modo, en el Centro Regional de Innovación y formación Las Acacias, profesores de Secundaria y Bachillerato han recibido un curso de 10 horas sobre pedagogía del terrorismo.

Esta formación se complementa en las aulas con testimonios de algunas de las víctimas de la violencia terrorista en España, como parte de los contenidos didácticos que han elaborado los asistentes al curso.

Igualmente, los docentes cuentan con materiales relacionados con el fenómeno terrorista y la violencia. Son siete unidades didácticas, con guía para profesores editada, entre otros, por el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y la Fundación Víctimas del Terrorismo.

Están destinadas al alumnado de la ESO y Bachillerato para trabajar en diferentes asignaturas como: Geografía e Historia, Valores Éticos, Psicología, Filosofía o Historia. Tratan del terrorismo en España, las víctimas del terrorismo y derechos humanos, el terrorismo internacional en el mundo contemporáneo, la radicalización violenta o la argumentación como respuesta al terrorismo.

Una historia, como decíamos, desgarradora, que si no se conoce es como “si no hubiese existido”. Algo que sabe muy bien Rocío López González, directora del curso y Comisionada del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la Atención a las Víctimas del Terrorismo. En el origen de todo, una sociedad que no conoce su pasado. Así, el Comisionado empezó a idear iniciativas al comprobar por una encuesta que muchos jóvenes no sabían quién era Miguel Ángel Blanco. Un concejal de un partido político democrático, secuestrado y asesinado a sangre fría en un monte.

La formación de los docentes, para que luego la puedan trasladar a sus alumnos, versará sobre el terrorismo internacional en el mundo contemporáneo, el ocurrido en España, las diez cosas que los profesores deberían saber sobre Psicología y Terrorismo y por último abordarán un tercer bloque sobre terrorismo y derechos humanos: la Memoria como prevención del extremismo violento, marco legislativo de protección integral a las víctimas y evolución de la conciencia ciudadana contra el terrorismo.

No es baladí recordar que esta misma semana, el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid y Portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, ha recordado que, el caso de la materia de Historia de España, no ha querido dejar en el olvido las peticiones de Fernando Grande Marlaska a la ministra de Educación Pilar Alegría, sustituta de Isabel Celaá: ”Le pidió que emitiera contenidos para que los niños supiesen lo que fue el terrorismo, para que lo rechazaran y para prevenirlo”, recordaba el político madrileño.

Una necesidad urgente, para prevenir situaciones de violencia futuras, y para recordar las padecidas por millones de personas en nuestro país durante años, que no pueden caer en el olvido. O peor aún. En una reinterpretación de la violencia terrorista y en un nuevo lenguaje que libere de responsabilidad a los asesinos y secuestradores, por aquellos actos execrables y haga tabla rasa de aquella barbarie. Para que se recuerde y se aprenda de ello urge aprendizaje y testimonio. El que se oirá y se verá en la aulas madrileñas.