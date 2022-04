Almeida, frente al “caso mascarillas”: “Antes de que se vayan Elena Collado o Engracia Hidalgo, me iré yo”

Dos plenos por el precio de uno: uno ordinario y otro extraordinario, referido al conocido como “caso mascarillas” y solicitado por la oposición para pedir cuentas al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, sobre la gestión del Ayuntamiento en las negociaciones con Medina y Luceño, investigados por la Fiscalía. El regidor se ha sometido a las preguntas de Más Madrid, PSOE y el Grupo Mixto Recupera Madrid, a lo largo de un debate en el que las acusaciones directas han volado como cuchillos sobre el Palacio de Cibeles.

La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, reprochó al alcalde su supuesta inacción en el caso por la presunta vinculación de su primo, funcionario municipal, en los contratos ahora investigados. “Insisten machaconamente en mi familiar y en manchar su nombre: lo único que hizo fue facilitar una dirección de correo electrónico pública y oficial del Ayuntamiento de Madrid. La Fiscalía ya ha determinado que no tiene ninguna responsabilidad”, contestó el alcalde.

Además, el regidor recordó que la Empresa de Servicios Funerarios, encargada de las gestiones, trató de agilizar la compra en un momento especialmente dramático, en el que los precios de mercado se habían disparado. “¿Les pareció escandaloso el precio en aquel momento? No solo no dijeron nada, sino que felicitaron a Elena Collado (coordinadora de Recursos Humanos en el Consistorio) por el contrato. Tratan de manchar a Elena Collado, cuando lo único que hizo fue trabajar 24 horas al día, siete días a la semana”. Así, apuntó que la coordinadora logró que, en el plazo de tres días, se devolviera al Ayuntamiento un importe de cuatro millones de euros, debido a una partida de guantes que “no se ajustaban a las prescripciones técnicas”. De hecho, el alcalde fue tajante en lo que respecta a Collado y su superiora, la delegada de Hacienda y Personal del Consistorio, Engracia Hidalgo: “Antes de que se vayan ellas, me iré yo”.

“Se eligió esta empresa porque garantizaba un material de calidad y un millón de mascarillas en Madrid en el plazo de 20 días.. Respaldo absolutamente la negociación de Elena Collado. Estaba convencida de que era la mejor oferta. Y fuimos la primera administración en equipar a sus empleados públicos”, añadió Almeida. Además, recordó que “no pagamos ni un solo euro a Luceño y Medina, todo a Leno (la empresa que fabricó el material). Y no lo denunciamos porque no sabíamos el pago de comisiones de Leno a estas dos personas”. Así, en “17 meses de investigación, se ha exonerado de cualquier responsabilidad al Ayuntamiento”, dijo el alcalde durante un debate en el que también tomó la palabra la vicealcaldesa Begoña Villacís. En opinión de Villacís, “el Ayuntamiento es una víctima” de este caso, y está siendo aprovechado por una oposición que solo “piensa en las encuestas”.

En su último turno de réplica, Almeida aseguró que, “desde el Ayuntamiento vamos a poner todos los medios para recuperar hasta el último céntimo”. También cargó contra la portavoz del PSOE, Mar Espinar, cuyo partido calificó de “inmoral”, al tener a tres altos cargos imputados del Gobierno central por el cobro de comisiones en el material sanitario. Y en cuanto Más Madrid, recordó a Maestre que, actualmente, dos ex cargos de su Ayuntamiento, Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato, se sientan en el banquillo por un delito de malversación en el caso “Open de Tenis”, enfrentándose a penas de hasta cinco años de cárcel y doce de inhabilitación. “Su Gobierno (el de Ahora Madrid) es el que cuenta con el mayor número de imputados y procesados del Ayuntamiento en su historia. En solo tres años, ocho imputados”, concluyó.