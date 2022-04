Arranca el 37º festival Madrid en Danza

Asegura Blanca Li, que cuando hace dos años le propusieron la dirección del Festival Madrid en Danza, sus objetivos eran claros: hacerlo más abierto, variado y ecléctico, capaz de incluir todas las formas de expresión del movimiento en todos sus géneros, para que la ciudadanía encontrase en él algo de su gusto, pero también se dejase sorprender por la enorme variedad y fuerza de la creación contemporánea. Esta 37º edición del festival destaca por su contundente programación internacional, compañías de nueve países presentarán espectáculos y en su voluntad de descentralizarlo, el festival llegará a 17 municipios de la Comunidad hasta el 14 de junio. En total se han programado 26 espectáculos que incluyen 13 estrenos, uno absoluto, 4 en España y 8 en Madrid.

El dominio de la danza contemporánea en la programación es patente, acapara más de la mitad de los espectáculos con propuestas de danza-teatro, teatro físico y acrobacia, danza española, flamenco y otros lenguajes. Además de esto, el Festival reunirá a profesionales del sector, que evaluarán la situación de la danza en España y la comunidad madrileña, y convocará un concurso para aficionados y profesionales.

Destacan las propuestas internacionales que hacen los Teatros del Canal, con nombres como «Akram Khan», de Reino Unido; «Kidd Pivot» de Canadá; «Pilobolus», de EE.UU; «Kibbutz Contemporary Dance Company», de Israel; «Jo Strømgren Kompani», de Noruega; «Faso Danse Théâtre», de Burkina Faso y Bélgica, o «Winter Guets» de Noruega, mientras que el Teatro de La Abadía acogerá «El Arco», de Daniel Abreu; la Sala Cuarta Pared el estreno de «Mother tongue», de Eduardo Vallejo; y el Teatro Pradillo, «Titun: the serendipity of the black swan’s death», de Allan Falieri.