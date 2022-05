En apenas tres días, se cumplirá el primer aniversario de la victoria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones del 4 de mayo. Una cita anticipada de los madrileños en las urnas que sacudió el tablero político madrileño y, por extensión, el español. Significó la salida de Ciudadanos de la Asamblea de Madrid apenas dos años después de convertirse en la tercera fuerza en la región y de haber conformado una coalición de Gobierno con el PP. Supuso la retirada de Pablo Iglesias, que acudió al rescate de Podemos tras dimitir como vicepresidente del Gobierno de Pedro Sánchez. También la renuncia de Ángel Gabilondo a encabezar la bancada socialista tras sufrir ésta el “sorpasso” de Más Madrid. Y disparó al PP en las encuestas. A las puertas de este aniversario, la presidenta Ayuso ha repasado con LA RAZÓN todos estos cambios.

El final de la carrera de Pablo Iglesias. Le preguntamos a Ayuso si considera la salida de Pablo Iglesias de la política tras el 4-M su mejor obra en política: “No está mal, desde luego. Yo creo que los españoles me deben una. La política ha mejorado bastante sin él. Aunque aún hay mucho representante de la ultraizquierda que debería seguir el mismo camino y estamos en ello”. Iglesias ha pasado de ser vicepresidente de España a dirigir un podcast y a colaborar en distintos medios de comunicación. Si le invitara a su programa, Ayuso tiene clara cuál sería su respuesta: “No iría”.

Todos los cambios que desencadenó el 4 de mayo. “El 4 de mayo ha ilusionado mucho a los ciudadanos porque, de izquierda a derecha, en Madrid han demostrado que lo que se quiere es vivir en libertad, buscando prosperidad, ilusión y yo me di cuenta en los últimos mítines de la campaña y también el 4 de mayo en la celebración en Génova que lo que había allí era algo especial, que no sé si se había dado hasta el momento. Vi banderas de Israel y de Colombia, banderas LGTB, personas de la hostelería, vi una sociedad plural que, en torno a mensajes muy concretos, con valores y no sólo con propuestas de gestión se habían unido con mucha ilusión. Y eso es lo que me ha demostrado que es España y, en concreto, Madrid: una región de todos, para todos, donde no hay dos personas iguales afortunadamente, donde cada uno viene a trabajar y a buscarse sus metas, con ganas de pelear”.

Sin la victoria arrolladora del 4-M, ¿se hubiera producido la crisis interna del PP? La presidenta Ayuso no tiene claro si se hubiera desatado la guerra entre Sol y Génova, entre ella misma y la dirección del partido liderada por Pablo Casado, se hubiera producido: “Fue un error todo aquello. Fue muy duro. Los motivos finales no los sé. Nunca lo entenderé, porque lo teníamos todo y nos hemos metido en una crisis que nos podría haber llevado casi a la desaparición. Sin embargo, el apoyo popular y las ganas de los ciudadanos en torno al PP son mucho más fuertes y te das cuenta de que los ciudadanos trascienden a los partidos y una forma de entender la vida desde el punto de vista liberal, donde liberales, conservadores, ciudadanos inspirados por el humanismo cristiano y los socialdemócratas, quieren un país unido... pues todos tenemos intereses mucho más amplios que trascienden a la casa. Entonces, lo que nos han pedido es que rápidamente solucionemos todo, tenemos un nuevo liderazgo, vamos a por ello y creo que es lo que tenemos que hacer, mirar para adelante”.