Ignacio González, sobre el posible espionaje a Ayuso: “Yo lo he sufrido hasta en cinco ocasiones”

Poco podía aportar el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en la Comisión de Investigación que actualmente trata el presunto espionaje a Isabel Díaz Ayuso. De hecho, él mismo reconocía que no no sabía “nada” del caso. Ahora bien, del espionaje que sí podía hablar es del que él, supuestamente, sufrió en primera persona. Y es que, según González, la agencia de detectives Mira, citada en la investigación como la contactada para seguir al entorno de la presidenta regional, fue la que le siguió a él en Colombia en el año 2008.

“Debe realmente investigarse a fondo la mafia de lo que son los espionajes y que se acabe con ellos de una vez”, ha asegurado antes de declarar, a los medios de comunicación, a su llegada al Edificio de Grupos Municipales con motivo de la octava sesión de esta comisión extraordinaria. Ya durante el interrogatorio, González empleó su primera intervención para “aportar mi experiencia negativa de espionajes, que he sufrido y constituyen una práctica deleznable que hay que erradicar. Estos espionajes no son aislados, son recurrentes, hay más gente implicada”. Con todo, en lo que respecta a Ayuso, aseguró que no cuenta con ninguna información, “salvo lo conocido por los medios de comunicación”.

El expresidente deslizó que, “no deja de ser curioso que, habiendo miles de detectives, de alguna manera aparezca esta persona”, refiriéndose a Julio Gutiez, de la agencia Mira. Hay que recordar que, en mayo de 2017, el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid archivó el caso de un presunto espionaje a González en Colombia en 2008 durante un viaje institucional como presidente del Canal de Isabel II, un seguimiento que, supuestamente, fue llevado a cabo por las agencias Método 3 y Mira. Así, González explicó que había sufrido “cinco espionajes”. “Hay que acabar con estas prácticas”,, reiteró, al tiempo que señaló que “hay otras personas de otros partidos, del PSOE concretamente, que también han sido damnificadas por este tipo de prácticas; en Método 3 se investigó a Joaquín Almunia”.