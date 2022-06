El Tribunal de Cuentas investigará la presunta financiación ilegal de Más Madrid

La denuncia por presunta financiación ilegal de los exconcejales de Más Madrid contra el partido que preside Rita Maestre sigue su curso. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias, de forma que investigará los hechos. Así consta en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press y que da traslado de la denuncia presentada por el Grupo Mixto Recupera Madrid al Departamento de Partidos Políticos del Tribunal, el competente para valorar si los hechos pudieran ser constitutivos o no de infracción de la ley de financiación de formaciones políticas.

Según consta en el documento, en la denuncia se afirma que Más Madrid “obliga a los trabajadores contratados por el partido a donarle una parte de sus retribuciones mediante una cuota mensual, obligación que se extiende al personal eventual contratado y a los vocales vecinos, todo lo cual supone, según la denuncia, una infracción de la normativa de financiación de los partidos políticos.

En su denuncia, los ex concejales de Más Madrid (Marta Higueras, José Manuel Calvo y Luis Cueto), señalan que Más Madrid tiene en sus estatutos una denominada “carta financiera” que “obliga” a los trabajadores contratados por el partido a donarle parte de sus retribuciones mediante una cuota mensual. Recupera Madrid señala que dichos estatutos son públicos y se pueden encontrar en la web de masmadrid.org. En el Artículo 208 sobre “fuentes de financiación”, dice que dichas fuentes serán las cuotas voluntarias de las personas afiliadas; las donaciones periódicas o puntuales de las personas afiliadas, inscritas, colaboradoras o simpatizantes (es decir, sin ningún tipo de vinculación); y las aportaciones de sus cargos públicos, representantes institucionales y personal contratado, en los porcentajes y cuantías que establezca la Carta Financiera vigente

Del mismo modo, indican que el art. 4 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, contempla como recurso de financiación privada las cuotas y aportaciones de sus afiliados. Solo hay una excepción a esta regla: “Las aportaciones efectuadas a los partidos políticos por personas no afiliadas que tengan la condición de electos, de altos cargos de todas las Administraciones Públicas o del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, se considerarán a todos los efectos aportaciones de afiliados cuando así lo manifiesten los aportantes”. Sin embargo, Recupera Madrid señala que la ley se modificó en 2015, con el fin de establecer nuevas medidas de vigilancia de la actividad económico-financiera a los partidos. Y, entre otras novedades, se especificó que “desaparecen las aportaciones de simpatizantes y militantes, sólo pueden realizar aportaciones los afiliados”.

Recupera Madrid denuncia asimismo que, desde diciembre de 2020, el personal eventual contratado (asesores) y los denominados Vocales Vecinos (que no entran ni en la categoría de cargos electos ni en la de altos cargos) están siendo obligados a hacer estas aportaciones económicas. Así, adjuntan como prueba una carta remitida a una vocal vecina del distrito de Salamanca.

Además, recientemente, y mediante tres sentencias de los Juzgados de lo contencioso administrativo, se condenó al Ayuntamiento de Madrid por tramitar los ceses de nueve vocales vecinos, exigidos por Más Madrid, “por el hecho de no haber pagado esas cuotas obligadas”. Las sentencias incluyen la siguiente afirmación “el motivo real de cese parece ser el incumplimiento de la obligación del pago de la carta financiera, que incorpora una ilegal donación obligatoria para la financiación de un partido al que ninguno de los actores está afiliado”.

La contribución exigida por Más Madrid no era un importe voluntario variable, sino tasado: un 13% de la remuneración percibida. Y no era un “un acto puntual, sino continuo en el tiempo y de periodicidad mensual”. Esto, según Recupera Madrid, apunta a la figura de una cuota o aportación, independientemente de que esta pueda ser voluntaria o no, pero en modo alguno puede tener la consideración de donación.

Por último, otra de las pruebas aportadas por Recupera Madrid es el informe peritado sobre las conversaciones mantenidas por los responsables de finanzas del grupo municipal Más Madrid, “en las que se evidencia la presión a la que se sometía a esos trabajadores no afiliados para que hiciesen esas aportaciones al partido Más Madrid”.