Almeida apoya a Ayuso en el recurso ante el TC y avisa: “Cibeles y la Puerta de Alcalá siguen iluminados”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha respaldado este lunes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por recurrir al Tribunal Constitucional el decreto energético del Gobierno debido a que “nadie puede criticar que se vaya a un tribunal por considerar que sus derechos han sido lesionados”. “Es inexplicable que alguien no pueda acudir en un Estado de derecho. Además, hay un informe de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid que dice que puede haber hasta 10 motivos de inconstitucionalidad”, ha subrayado el regidor a los medios de comunicación desde Plaza de la Villa.

En esta línea, Almeida ha señalado que “deben ser estudiados” estos puntos y ha asegurado que si el Gobierno no quiere que vaya al TC es porque “le puede pasar como con los estados de alarma, que fueron inconstitucionales”. “Lo que los españoles hubieran querido es que el Ejecutivo central se hubiera sentado con las comunidades autónomas y los ayuntamientos para acordar un plan energético. Lo que no nos gusta son las imposiciones”, ha lamentado el alcalde.

Por otro lado, el alcalde ha coincidido con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al tachar como “autoritario” al Gobierno por el decreto energético y ha señalado que “este término no debería afectarle si pacta con Bildu y los independentistas, que incomodan a los que piensan diferente”. “Se ha comportado de una forma autoritaria porque a las comunidades y a los ayuntamientos nos ha impuesto obligaciones sin consultar nada. No nos ha consultado nada y ha hecho una reunión donde dijo que no iba a hacer nada, simplemente porque había una presión de la opinión pública”, ha resaltado.

Respecto a la posición del consistorio, Almeida ha dejado claro que “nosotros discrepamos, pero el Decreto ley sobre ahorro energético es de obligado cumplimiento. Los monumentos de la ciudad de Madrid, como el Palacio de Cibeles y la Puerta de Alcalá, se siguen iluminando. Madrid no se puede apagar”.