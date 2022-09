Ruptura en los ex de Más Madrid: Marta Higueras será concejala independiente

Formaban parte del grupo presidido por Rita Maestre; abandonaron Más Madrid por disensiones en cuanto a la forma de gestionar el partido; de los cuatro salientes, uno de ellos (Felipe Llamas) renunció tras el voto favorable a los últimos presupuestos de Martínez-Almeida; y ahora, Marta Higueras, mano derecha de Manuela Carmena en la pasada legislatura, también ha decidido dejar Recupera Madrid pero conservando su acta de concejal. Una noticia que, más allá de suponer una nueva ruptura en la izquierda de la capital, también puede tener repercusiones a nivel municipal, teniendo en cuenta que la agrupación fue clave a la hora de que Cibeles aprobara sus cuentas.

La ausencia de Higueras el pasado mes de julio, cuando Recupera Madrid presentó la agrupación de electores con la que piensan concurrir en las próximas elecciones, ya denotó que los tres concejales tenían una visión “diferente de las cosas”, como ha justificado la concejala. “El Grupo Mixto sigue ahí pero tenemos agendas y estrategias diferentes. Les deseo suerte en su proyecto, pero estoy más por sumar que por nuevas candidaturas”, aseguró Higueras en sus redes sociales.

Entre los puntos en los que no está de acuerdo, señala la aprobación de la ordenanza de terrazas y la mano tendida de Recupera Madrid “para hablar nuevamente de presupuestos con el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, tras comprobar que no tiene palabra”. En cuanto a la negociación de las cuentas, Higueras ha calificado de “insulto a la inteligencia” la oferta del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, debido a la falta de compromiso con la palabra dada” en relación al presupuesto actual y “la falta de cumplimiento y desarrollo de los acuerdos”. Y es que, cuando el alcalde logró su visto bueno para las cuentas, se comprometió a más de 60 puntos. Entre ellos, Higueras ha recordado “los nuevos carriles bici que no llegan, el centro de salud de Prado 30 parado, el desmantelamiento de BiciMAD por la puerta de atrás y el intento de boicotear el Orgullo LGTBI”. “Entregó Madcool (el festival de música de Ifema) a Uber, insultó la memoria de Almudena Grandes, ha dado la espalda a la Cañada Real y ha metido en el cajón las partidas de violencia de género, entornos escolares seguros y acceso rápido al Ingreso Mínimo Vital”, añadió.

Por su parte, sus ex compañeros José Manuel Calvo y Luis Cueto, también en el Grupo Mixto, creen que su decisión es “de difícil comprensión”. Y han señalado su salida de la portavocía del grupo como motivo por el que “prefieea seguir por un camino político más tradicional de negociar con partidos políticos”. En todo caso, han recordado que el cargo de portavocía del Mixto sería rotatorio.

También han señalado su “desconfianza” por la vía de la agrupación de electores. “Su manifestación de ofrecerse a otras formaciones para ‘seguir en política’ la respetamos pero nos parece de difícil comprensión”, añadieron.