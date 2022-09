Ópera, arte contemporáneo y citas gastronómicas, en Garaje Lola

En la calle Sorgo de Tetuán se esconde un lugar en el que, paradójicamente por su apariencia industrial, se dan cita las propuestas gastronómicas más exclusivas, el arte contemporáneo en sus distintas formas y espectáculos como la ópera. Se trata de Garaje Lola, un espacio creativo del empresario Emiliano Suárez que encara su tercera temporada abierto al público.

«No sé si era demasiado ambicioso o no, pero era mi sueño. Tenía varios proyectos en marcha que se hacían complicados de narrar. Una de las conclusiones que saqué durante un confinamiento en el que la cabeza no paraba de pensar fue que, aunque la imagen era la correcta, nadie me sabía concretar exactamente a qué me dedicaba en esta nueva etapa, y pensé que la mejor manera de contarlo era aglutinar todo en una nave en la que yo pueda hacer y exponer cada uno de mis trabajos», explica el empresario, antiguo director de Marketing de Joyerías Suárez, al diario LA RAZÓN.

En la presentación de la programación de la nueva temporada, que incluye las actividades que tendrán lugar entre septiembre de 2022 y junio de 2023, el también director creativo de ópera explicó que la programación de Garaje Lola se organizará en torno a tres ejes: gastronomía, arte contemporáneo y espectáculos. Para estar al tanto de todas estas posibilidades, se recomienda asociarse a la membresía del lugar, con una suscripción; o estar pendiente de sus redes sociales, pues se trata de opciones para un público reducido, no proclives a la masificación.

Gastronomía

El chef nómada Pablo Díez, con el cáterin Can Deu en Ibiza, está al mando de las citas gastronómicas, de las cuales tendrá lugar una cada mes. «Me gusta trabajar así y no tener un formato fijo en un restaurante, es mucho más divertido hacer cosas que solo vivan un día... y mañana ya se verá. Para mí es un gran privilegio que esto suceda en Madrid y poder formar parte de este gran contenedor de ideas en el que cabe todo aquello que está bien hecho», declaró el chef durante la presentación de la programación.

Por otro lado, cuenta con la novedad de que, por primera vez, maridará con cerveza y no con vino y que se caracterizará por el respeto al producto, sin grandes pretensiones.

Fotografía

Por su parte, el madrileño Eugenio Recuenco inaugura la parte dedicada al arte contemporáneo con «365º», una ambiciosa propuesta que define como una experiencia inmersiva más que como una exposición de fotografía al uso. «Que esté aquí, le aporta un valor añadido», comentó. En la programación artística también figurarán nombres como el de Carlos Cartaxo, cuya pintura autorreferencial podrá disfrutarse desde el 19 de octubre. Marc Calzada y Curro Servera presentarán «Allegro Vivace», formada por 15 litografías a color originales de Joan Miró, el 10 de noviembre.

El 14 de diciembre le llegará el turno al postneocubismo urbano de Benin, que aúna pintura y escultura. El 23 de marzo el protagonismo pasará a Miguel Caravaca, quien repasará las heroínas líricas, como Norma, Lady Macbeth, Carmen o la Tosca de Puccini, pero reinventadas y convertidas en musas gracias a elementos como el arte urbano y dotando de especial importancia al color, a la línea, a la composición y a la plasticidad que caracterizan su trabajo.

Miguel Piñeiro llegará el 10 de mayo con «Archive Sneakers», que bebe del hiperrealismo pop al pintar zapatillas únicas. En lo que respecta a los espectáculos y siguiendo la filosofía del lugar, la idea de que sea algo en pequeño formato pero con un carácter muy fuerte y potente, se ofrecerán «dramaturgias duras con actuaciones que dejan huella y que van más allá», según describió Suárez.

Aunque el espacio se postula como una lanzadera para artistas noveles, durante las temporadas anteriores Garaje Lola contó con líricos de la talla de Ramón Vargas, Ainhoa Arteta, Gregory Kunde, Rubén Moretti... en la nueva programación cabe destacar las propuestas de música en directo, de nueva creación y de producción propia, centradas sobre todo en lírica y música clásica desde una revisión contemporánea.

Garaje Lola, espacio dirigido por Emiliano Suárez FOTO: Gonzalo Pérez Mata La Razón

Cada mes se ofrecerá un espectáculo cápsula dirigido por Emiliano Suárez que acogerá propuestas de flamenco, jazz y musical. El 30 de septiembre se estrena «Carmen contra Carmen», un duelo escenificado entre dos heroínas, una gitana (Nancy Fabiola Herrera) y una paya (Sandra Ferrández). El 27 de octubre, «Travesti» homenajeará al colectivo trans y la lucha por la libertad de identidad de género.

El 24 de noviembre, Carlos Latre presentará un recorrido por la historia de la música con sus mejores imitaciones y banda de música en directo. Mientras, el 15 de diciembre, se estrenará «Sfogato, Cuando Callas encontró a María». En mayo del año que viene, llegará una adaptación del personaje Maléfica en una explosiva suma de terroríficos roles para mezzosoprano como Lady Macbeth, o Ulrica, y ya en junio llegarán «Las reinas de la noche», un espectáculo inspirado en el personaje de la época la flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart.