Madrid/Barcelona: la persecución al español es una imposición xenófoba

Una parte considerable del Madrid intelectual estaba ayer, en cuerpo o en alma, en o con Cataluña. Porque se defendía en Barcelona, a la sombra del Arco de Triunfo, bajo un sol implacable, que el español no desaparezca de sus aulas y sus críos puedan estudiar en la lengua cooficial. Y aunque pudiera parecer a simple vista baladí o que solo les incumbe a ellos, eso no es así: los catalanes son españoles y tienen derecho a que sus hijos conozcan y puedan utilizar nuestra lengua común. Y eso no implica, como quieren vendernos los separatistas, que se discrimine el catalán, que se deje de proteger. Ni mucho menos.

Y es necesario que todos seamos conscientes de que el problema tiene una dimensión nacional y no solo regional. Porque de lo que estamos hablando en realidad, y disculpen que me no me ande con eufemismos, es de la imposición xenófoba de una lengua para condenar a otra a la desaparición y forzar la brecha que separe. Y no lo invento yo, lo dicen abiertamente. La parte que se me escapa es aquella en la que nuestra izquierda compra este discurso, evidenciando el divorcio ente el ideal y el método, llevando a cabo ese acto performativo en el que ser de izquierdas es meramente considerarse de izquierdas pero sin necesidad de serlo. Puritito «packaging». Lazo grande y bonito papel de celofán. Ayer Madrid estaba muy catalán. Y a mí, qué quieren que les diga, me gusta que Gran Vía termine en Urquinaona, que cuando arde Universidad se levante Dos de Mayo y que si, en Ciutadella, dice Ana Losada que no nos callarán, se aplaudan en Callao sus palabras. Porque esto nos incumbe a todos y no es un problema de los catalanes, sino de los españoles.