«La chica de los planes en Madrid» conquista a más de 100.000 seguidores en Instagram y TikTok

Hace unos días, la embajada de Italia en Madrid acogió a los 75 premiados de la lista Forbes, donde era difícil imaginar hace años que habría un apartado para los «Best Influencers 2022». Creador digital, influencer, estratega digital, tiktoker… guste más o guste menos, lo que está claro es que es un trabajo que vino para quedarse. Las redes sociales del momento como Instagram, Twich o TikTok son, también, oficinas de trabajo. En otras palabras, influir en la sociedad en los hábitos de ocio y consumo; así como la capacidad de convertirte en un perfil o una marca, es la tarea a la que los influencers se dedican. LA RAZÓN ha hablado con «la chica de los planes en Madrid», Bárbara Moreno.

Graduada en Publicidad y Relaciones Públicas, a sus 29 años viene de una vida muy trotamundos, pues a causa del trabajo de su padre como militar nunca ha estado en un sitio de forma fija. Ha vivido en distintas partes de España, Italia o Reino Unido. «Londres fue mi origen. Al terminar la carrera decidí irme a aprender inglés y a vivir la experiencia. El hecho de estar sola en lugares desconocidos me incitaba a descubrir la ciudad: sus calles, sus rincones escondidos, sus planes o su gastronomía. Ir a cafeterías o restaurantes es algo que me encanta y, únicamente como hobby, lo grababa y publicaba en YouTube. Después de Londres me tocó volver a Madrid, donde llevo cinco años asentada. Entré a trabajar en mi sector: agencias de publicidad o llevando campañas de influencers, he estado en el otro lado, por así decirlo», cuenta Bárbara.

El día que dejó su trabajo

Como para muchos y por distintos motivos, la pandemia fue un momento decisivo. «Yo creo que tras la pandemia fue el boom de consumir TikTok y buscar un montón de sugerencias para hacer, la gente tenía ganas de salir, hacer planes y descubrir. Hasta que un día decidí unirme a esta nueva plataforma y subir ahí lo que hasta entonces hacía en YouTube. Yo tenía trabajo y fue todo muy orgánico porque nunca fue mi intención tener algo que fuera más allá de mera afición. Sin embargo, la plataforma de TikTok me posicionaba muy bien, tenía muchas visitas y nuevos seguidores. No paré de crecer. Como, además, tenía bastante contenido en carrete y vi que la gente demandaba mi contenido, decidí subirlo y, por suerte, tuvo mucha acogida», confiesa. Este fue el punto de inflexión de esta creadora de contenido que decidió dejar su trabajo en una multinacional china e ir en búsqueda de un proyecto laboral que le inspirara. «Organicé un viaje sin billete de vuelta para irme yo sola por Europa, empezando por París. La intención era organizarlo y documentarlo bien para poder publicarlo. Durante el viaje y gracias a la repercusión de mis vídeos, me surgió trabajo como creadora de contenido para otras marcas. Me hice autónoma y me puse con ello».

Entrevista a Barbara Moreno FOTO: David Jar La Razon

Aunque Bárbara haya seguido un orden distinto a lo habitual, empezando en TikTok y luego en Instagram, los resultados superaron sus expectativas. «A principios de este año tomé la decisión –explica Bárbara– de compartir mi contenido de TikTok en Instagram, aprovechando que los reels (vídeos cortos de Instagram) se habían puesto de moda. Me pasó lo mismo que en TikTok, me fue súper bien. Y que quede claro que no era nada buscado». En enero de 2022, Bárbara quiso dar un paso más y profesionalizar sus redes sociales, organizando el contenido, haciendo guías y planes semanales. «No era solo subir y ya, ahora pasé a dedicarme íntegramente. Al final fue como cuando en el pasado trabajé para otras marcas, pero esta vez para mí misma, a partir de mi ciudad: Madrid», confiesa. Y es que Bárbara confirma el tópico más cierto: «Madrid es una ciudad que acoge». Y añade: «He vivido en otras ciudades y no es igual. Cuando viajo yo siento que necesito volver a Madrid, donde considero que está mi casa y mi hogar. La gente, la variedad de ocio que tiene, el clima, la gastronomía… lo tiene todo. Además, es la unión de mucha gente que venimos de fuera».

El canal son las personas

Llao llao, Iberia o Mac son algunas de las muchas marcas que ya contactan con Bárbara para trabajar y de las que se siente muy orgullosa. «A mí la palabra influencer no me gusta mucho, está bastante demonizada. Prefiero llamarlo creadora de contenido que es lo que hago. Es como un anuncio en la tele, pero esta vez el canal publicitario somos personas. Personas que, como en el origen de este negocio, requieren de creación de ideas, organización, negociar con marcas, estrategia digital o marketing de contenidos… Hacerse viral no es difícil, mantenerse y congeniar sí. Yo solo trabajo con marcas que me gusten y que uso, además debo tener mucho ojo para eso porque no solo me dedico a los planes en Madrid sino también al ‘’lifestyle’', a la gente le gusta el rollo que transmito. Si defraudas a tus seguidores por el dinero o colaboraciones jugosas, a la larga te puede hacer perder más que ganar». Las oportunidades de conocer distintos sitios y actividades es lo que más le gusta a Bárbara de su trabajo; mientras que, lo que menos, es, sin duda, la dificultad en separar el trabajo y la vida personal: «Me pasa que a veces he perdido la capacidad de disfrute. Yo antes iba a un restaurante y me centraba en la comida, no en planos o grabaciones. Me cuesta recuperar esa esencia y saborearlo más», dice.

Le pedimos a esta experta en planes por la ciudad, que nos deje algunas recomendaciones: «Para una cita romántica recomiendo ir al restaurante La Raza, es tenue y muy romántico, además de que se come muy bien. Luego hay que disfrutar de todas las terrazas que tiene Madrid. A mí me gusta Le Tavernier, con un estilo berlinés. Y si me preguntan por cócteles diría Santos y Desamparados o Lovo Bar. Sin embargo, para alguien que venga por primera vez lo llevaría a los jardines del Campo del Moro, son preciosos, detrás del Palacio Real; o visitar alguna exposición, por ejemplo, la que hay actualmente en el canal de Isabel II, Chamberí, un antiguo depósito visitable con un cine en la planta superior. Y algo gastro, pues en el Mercado de San Miguel nunca fallas».