Suspendida la huelga de las urgencias de Primaria en Madrid, tras “acercar posturas” con Ayuso

La Consejería de Sanidad y los cinco sindicatos del sector han alcanzado “un principio de acuerdo” sobre la reordenación de las urgencias extrahospitalarias de Atención Primaria, tras más de siete horas de reunión, por lo que los sindicatos han acordado suspender temporalmente la huelga durante 48 horas para ratificar el acuerdo con sus afiliados, según fuentes sindicales.

El viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública, Fernando Prados, y la directora de Recursos Humanos del Sermas, Raquel Sampedro, se han reunido este lunes durante más de siete horas con el comité de huelga para analizar las alegaciones presentadas el viernes pasado por los sindicatos al modelo de urgencia extrahospitalaria.

La pasada semana, la Consejería les remitió el plan de apertura de los nuevos servicios que ofrecerán atención continuada y de urgencias de cara a la reunión de hoy.

Madrid anunció la pasada semana que la región tendrá atención sanitaria de urgencias extrahospitalaria las 24 horas del día a través de 80 centros. El próximo jueves 27 de octubre se abrirán los 78 puntos que existían antes de la pandemia y se mantendrán otros dos que ya están operativos en El Molar y Alcalá de Henares.

Así, los centros de salud continuarán con el horario que venían manteniendo, mientras que los servicios de urgencias que existían hasta ahora (SUAP, SAR y PACs) amplían su horario de tal manera que si antes su entrada en funcionamiento se producía en horario nocturno, a partir de las 21:00 horas, y se prolongaba durante toda la noche, ahora estas urgencias adelantan su horario de apertura a las 17:00 de la tarde, de tal manera que, en algunos lugares, coincidirán en horario la atención que se preste en los centros de salud con la de estos servicios de urgencias en aquellos lugares con más carga asistencial.

Desde la Consejería de Sanidad consideran que es necesaria la apertura de estos servicios en un momento crítico y con un escenario que no se esperaba y que se piensa que va a tensionar el sistema por los virus de invierno que este año están apareciendo ya con mayor incidencia que en años precovid. Así, no solo se espera gripe y covid, sino otros virus invernales que muchos niños no habían padecido durante la pandemia por la falta de contacto con otras personas.

Los cinco sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad -Satse, CCOO, Amyts, CSIT-UP y UGT- han acordado suspender temporalmente durante 48 horas el inicio de la huelga indefinida que estaba prevista a partir del 25 de octubre para frenar el nuevo modelo de urgencias de Atención Primaria planteado por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso y a la que están llamados a participar más de seiscientos profesionales afectados.

Falta de médicos

Según explican desde Sanidad, el nuevo modelo se ha puesto en marcha tratando de reorganizar el personal ya existente ya que uno de los grandes problemas que lastran el sistema y del que se resienten todas las comunidades autónomas es la falta de médicos, pese a haber plazas vacantes. En Madrid, harán falta cerca de 200 para cubrir el déficit existente, un problema que afecta también a la sanidad privada. Sin embargo, Madrid considera que es un asunto al que se debe dar respuesta desde el Gobierno central.