Madrid tendrá asistencia sanitaria 24 horas desde el 27 de octubre a través de 80 centros

Madrid tendrá atención sanitaria de urgencias extrahospitalaria las 24 horas del día a través de 80 centros. El próximo jueves 27 de octubre se abrirán los 78 puntos que existían antes de la pandemia y se mantendrán otros dos que ya están operativos en El Molar y Alcalá de Henares. Así, los centros de salud continuarán con el horario que venían manteniendo, mientras que los servicios de urgencias que existían hasta ahora (SUAP, SAR y PACs) amplían su horario de tal manera que si antes su entrada en funcionamiento se producía en horario nocturno, a partir de las 21:00 horas, y se prolongaba durante toda la noche, ahora estas urgencias adelantan su horario de apertura a las 17:00 de la tarde, de tal manera que, en algunos lugares, coincidirán en horario la atención que se preste en los centros de salud con la de estos servicios de urgencias en aquellos lugares con más carga asistencial.

Los puntos de urgencia estarán atendidos por el mismo personal que había antes, por médicos, enfermeros y profesionales de apoyo, como celadores y auxiliares administrativos (el 5% de los profesionales sanitarios), aunque también todo el personal de los centros de salud, perteneciente a la Atención Primaria, podrá, por primera vez, realizar de forma voluntaria jornadas retribuidas en estos centros, una medida que se cree que tendrá aceptación ya que se trata de una reivindicación histórica de estos profesionales, según ha explicado Fernando Prados, viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública, Fernando Prados. Además, se espera que las condiciones económicas sean atractivas para lograr atraer a un mayor número de profesionales.

Huelga y negociación

Por otra parte Prados confía en una desconvocatoria de la jornada de huelga convocada por los sindicatos en la Atención Primaria para el próximo día 25 de octubre. Desde la Consejería se ha remitido el plan de apertura de los nuevos servicios que ofrecerán atención continuada y de urgencias, y confía en que el próximo lunes, cuando hay prevista una nueva reunión, se pueda alcanzar un acuerdo.

Desde la Consejería de Sanidad consideran que es necesaria la apertura de estos servicios en un momento crítico y con un escenario que no se esperaba y que se piensa que va a tensionar el sistema por los virus de invierno que este año están apareciendo ya con mayor incidencia que en años precovid. Así, no solo se espera gripe y covid, sino otros virus invernales que muchos niños no habían padecido durante la pandemia por la falta de contacto con otras personas.

Falta de médicos

Según explican desde Sanidad, el nuevo modelo se ha puesto en marcha tratando de reorganizar el personal ya existente ya que uno de los grandes problemas que lastran el sistema y del que se resienten todas las comunidades autónomas es la falta de médicos, pese a haber plazas vacantes. En Madrid, harán falta cerca de 200 para cubrir el déficit existente, un problema que afecta también a la sanidad privada. Sin embargo, Madrid considera que es un asunto al que se debe dar respuesta desde el Gobierno central.

Centros sanitarios

Del total de 80 Centros Sanitarios 24 horas, en Madrid capital abrirán 15 en los distritos de Carabanchel, Latina (2 puntos), Puente de Vallecas (2 puntos), Barajas, Fuencarral-El Pardo, Usera, Salamanca, Chamberí, Arganzuela, Moratalaz, Ciudad Lineal, Hortaleza y Villaverde. Asimismo, estarán las urgencias de Algete, Alcorcón, Aranjuez, Arganda del Rey, Boadilla del Monte, Buitrago del Lozoya, Cadalso de los Vidrios, Campo Real, Cercedilla, Majadahonda, Chinchón, Ciempozuelos, Collado Villalba, Colmenar de Oreja, Colmenar Viejo, Fuenlabrada, El Escorial, Fuente El Saz, Galapagar, Getafe (2 puntos), Griñón, Guadarrama, Humanes de Madrid, Coslada, La Cabrera, Leganés (2 puntos), Rivas-Vaciamadrid, Las Rozas de Madrid, Alcalá de Henares, Manzanares El Real, Meco, Mejorada del Campo, y Moralzarzal. Se suman Morata de Tajuña, Móstoles, Navalcarnero, Navas del Rey, Paracuellos del Jarama, Parla, Perales de Tajuña, Pinto, Pozuelo de Alarcón, Rascafría, San Sebastián de los Reyes, Robledo de Chavela, San Agustín del Guadalix, San Fernando de Henares, San Martín de la Vega, San Martín de Valdeiglesias, Soto del Real, Torrelaguna, Torrelodones, Torrejón de Ardoz, Torres de la Alameda, Tres Cantos, Valdemoro, Velilla de San Antonio, Villa del Prado, Villanueva de la Cañada, Villarejo de Salvanés y Villaviciosa de Odón. Aparte, se mantienen en servicio otros dos puntos que ya abren de manera estable las 24 horas y los 365 días al año.

Uno es el Centro de Urgencias Extrahospitalarias (CUE) de El Molar, atendido por profesionales del SUMMA 112 y la Casa de Socorro de Alcalá de Henares, un dispositivo que también está funcionando ininterrumpidamente todo el año con médicos y enfermeras de Atención Primaria.