La estrategia del Ayuntamiento de Madrid con las personas sin hogar

El delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, ha presentado este miércoles la nueva Estrategia Dignitas 2022-2027 para personas en situación de calle, que introducirá la creación de un observatorio de sinhogarismo en Madrid así como una bolsa de viviendas vinculadas a los centros de personas sin techo.

Desde el pabellón de los Jardines de Cecilio Rodríguez, el delegado ha desgranado los objetivos y ejes de actuación de la Estrategia Dignitas, cuyo diseño “cuenta por primera vez con las valiosas aportaciones de las personas sin hogar”.

Aniorte ha resumido los objetivos de la estrategia en tres líneas: la dignidad, la prevención y el empoderamiento. “La dignidad es poner a la persona en el centro de todas las intervenciones”, ha apuntado el concejal, que ha defendido un modelo en el que la Administración es “proactiva en el encuentro con las personas sin hogar” y no espera a que ellas soliciten la atención.

En este sentido, el coordinador del área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Alejandro López, ha definido la nueva estrategia como un cambio de paradigma en la atención social. “La estrategia previa decía que nadie que pidiera hogar debía quedarse en la calle. El cambio es que ya no es solo dar techo sino generar oportunidades para que las personas salgan de esa situación”, ha apuntado.

Prevención

Con estas bases, la estrategia se mueve en cuatro ejes de actuación. El primero tiene que ver con la prevención de la situación de sinhogarismo. En boca de Aniorte, la intención de la estrategia es “atender a la persona antes de que se vea en la calle”.

La segunda línea pretende individualizar la atención. En este sentido, la Estrategia Dignitas comprende la creación de una nueva bolsa de viviendas, vinculadas a los centros de personas sin hogar y una mejora de los recursos disponibles con programas como Housing First, Housing Led o No Second Night, que cuentan con 800 viviendas disponibles.

La tercera línea pretende promover el empoderamiento de las personas necesitadas a través de “itinerarios formativos y de empleo y la enseñanza de habilidades digitales”, así como de la atención a su salud mental y un seguimiento cercano sobre los diferentes casos.

En última instancia, la estrategia también tiene un brazo basado en el conocimiento, para lo cual se abrirá el observatorio de sinhogarismo “sin financiación extra”, que contará con la participación de distintas áreas del Ayuntamiento para posibilitar un seguimiento sobre la efectividad de las actuaciones.