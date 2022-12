Vox dice que rechazará los Presupuestos de Ayuso, pero ahora se abre a un acuerdo político

La relación PP-Vox no pasa, precisamente, por sus mejores momentos, por mucho que los de Unidas Podemos tachen de «teatrillo» los rifirrafes y enfrentamientos verbales que se producen durante las sesiones de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid entre la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Monasterio, precisamente, ayer anunció que hará valer la minoría en la Cámara, que necesita Díaz Ayuso para sacar adelante cualquier proyecto legal, para dinamitar los Presupuestos de 2023 en los que ha venido trabajando el Ejecutivo autonómico durante los últimos cuatro meses.

Así, hoy prevé votar, en la Comisión de Presupuestos, en contra del dictamen del proyecto de ley que debería aprobarse en la Cámara la próxima semana, según avanzó Monasterio. Sin la mayoría suficiente en Comisión para poder ser debatido, el proyecto decae, con lo que se abre la vía de la prórroga presupuestaria, en una situación inédita en la Asamblea de Madrid.

«Tenemos un dictamen en el que no se ha incluido ninguna enmienda de Vox y no podemos votar a favor ni abstenernos. Nosotros siempre estamos dispuestos a que alguien negocie con nosotros, pero no nos ha llamado nadie, no ha habido voluntad política de que las enmiendas de Vox estuvieran incluidas en un Presupuesto», lamentó Monasterio «dolida» porque sus enmiendas no se incluyesen al presentarlas fuera de plazo.

Sin embargo, aún cabe la posibilidad de que la situación de un giro. Hoy mismo Monasterio se reafirmaba en la idea de votar en contra esta tarde el proyecto de Presupuestos y ha sugerido la posibilidad de que retiren el dictamen y lo vuelvan a traer con sus enmiendas” aunque también se abrió a la posibilidad de que lleguen a un acuerdo político que permitan sacar adelante estas cuentas. “En su mano está si quieren ir de la mano de Vox”, ha dicho la portavoz de la formación, dijo sin cerrar la vía de la negociación.

Unas afirmaciones que inmediatamente tuvieron la respuesta de Ayuso: “No voy a intercambiar derechos y obligaciones por presupuestos”, aunque la presidenta recordó que está dispuesta a introducir enmiendas a lo largo de 2023 que puedan mejorar los servicios públicos.

Primera “bofetada”

La portavoz de Vox en la Cámara de Vallecas también se defendió de quienes han criticado el paquete escuálido de enmiendas que había preparado, en comparación con el abultado número de otros grupos políticos, como un argumento que pudiera justificar su llegada tarde al registro: «Llevábamos cien enmiendas, pero el Sr. Lasquetty (el consejero de Economía y Hacienda) me pidió, por favor, que presentara menos. Por presentar, podríamos haber presentado 4.000, pero no lo hemos hecho para facilitar la tramitación».

A falta de que hoy tumbe el Presupuesto, ayer Vox dio al Ejecutivo de Díaz Ayuso la primera «bofetada», que ha sido interpretado por los populares como la primera «venganza» de los de Rocío Monasterio por su «deslealtad» al no apoyar que se admitieran sus enmiendas fuera de plazo. Porque en esto Díaz Ayuso ha sido muy clara: «En esta Cámara se cumple el Reglamento», volvió a sentenciar ayer.

No había empezado el debate de la norma y Monasterio ya avisaba de que su grupo no iba a apoyar la tramitación de la Ley del Transporte por lectura única, una vía exprés que permite la aplicación del nuevo reglamento y régimen sancionador para las VTC. «Habrá tiempo de negociarla, de enmendarla, etc...porque es muy importante hacer una ley que se ajuste a las necesidades del sector y para eso hay que sentarse a hablar con el sector e intentar escucharles», justificó Monasterio. Su portavoz en este ámbito, Javier Pérez, aseguró no entender que «la Ayuso de la libertad quiera regular los precios como los comunistas». Sin embargo, fueron los de Rocío Monasterio los que una semana antes habían dado su visto bueno a que el régimen sancionador de los VTC se tramitara por la vía exprés. Mientras, la Consejería de Transportes se lamentaba de que ahora haya que esperar a una tramitación más larga, que ni siquiera pueda ver la luz esta legislatura, que impida sancionar infracciones muy graves de los VTC, como conducir sin haber aprobado el examen preceptivo o que los conductores VTC capten activamente a clientes que no hayan contratado previamente el servicio por APP.

«Si verdaderamente queremos que las VTC cumplan las normas, garanticen los derechos de los usuarios y podamos sancionarlos, solo tenían que haber aprobado el Reglamento que han rechazado en la Asamblea de Madrid», recriminó el consejero de Transportes, David Pérez. Mientras, desde el Ejecutivo autonómico hacían un listado de las políticas que quedarían fuera si hoy Vox decide tumbar sus Presupuestos. Así, no se podrían dedicar mil millones más para potenciar la Atención Primaria y reducir las listas de espera; nuevos centros de salud o las reformas de los hospitales públicos de La Paz, Doce de Octubre o Niño Jesús; 10.000 nuevas plazas educativas y otras 10.000 en FP; 260 millones en becas y ayudas para 650.000 personas. También quedarían fuera los 150 millones previstos para mejorar las residencias de mayores, los 40,7 millones destinados a duplicar las ayudas a la maternidad y la prolongación de líneas de Metro, entre otras.