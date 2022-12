Mónica García anuncia que confrontará más con Ayuso por la Sanidad y los médicos desconvocan la huelga

Cuando se cumple un mes de la huelga de médicos en la Comunidad de Madrid, el partido de Íñigo Errejón ha dado a conocer a las candidatas por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. No ha habido sorpresas en la consulta a las bases y Mónica García y Rita Maestre han sido seleccionadas como cabezas de lista. Las dos han seguido la estrategia de su formación y han sido protagonistas en las manifestaciones contra Ayuso aunque García como portavoz en la región ha sido la principal valedora de las protestas.

El paro de los médicos ha sido desconvocado pocos días después de que la líder de Más Madrid anunciara que centrará su acción política en la confrontación con Ayuso, principalmente en la Sanidad. Cuando se conocía que sólo el 10,8 por ciento siguió la huelga, la médico (y madre) se afanaba por mantener vivo el conflicto criticando cualquier medida de la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional se ha comprometido a convocar 906 plazas de reposición de especialidades y titulaciones superiores, los sindicatos piden 42 millones de euros más para la atención primaria y la portavoz, entre otras medidas, que se consigne en los Presupuestos una partida para «kit de bienvenida a la menstruación». Entiende que en la región se dan unos índices de «pobreza menstrual» que son «intolerables». No es la primera vez que García abunda en esta reclamación. Con su compañera Rita Maestre, anunció que propondrían en las instituciones madrileñas talleres formativos para hombres y mujeres y permisos para funcionarias con el deseo de que estas medidas fueran ejemplo para las empresas.

El «kit de bienvenida a la menstruación» sería financiado por la Comunidad, según la propuesta de Más Madrid, que justifica en la necesidad de que las «personas menstruantes» tengan más información acerca de la conocida regla. No parece que la iniciativa vaya a ser aprobada, pese al segundo intento por conseguirlo. Ayuso ha anunciado que prorrogará los presupuestos de 2022 ante la negativa de Vox a apoyar los nuevos. No se podrán financiar muchos proyectos y los populares no han tardado en achacárselo a la portavoz Rocío Monasterio en un video difundido en redes sociales. Monasterio ha escenificado que su «no es no» no es una estrategia individual. Los de Abascal han anunciado que vetarán también las cuentas de Almeida y la líder madrileña se ha personado en Cibeles para acompañar a su compañero Javier Ortega Smith.

Almeida ha apelado a la responsabilidad de los verdes, a sabiendas que el bloque de izquierdas tumbará sus cuentas y la prórroga de las de este año impedirá culminar proyectos a las puertas de las elecciones. Siguiendo a Ayuso, mantendrá los presupuestos de este año «por culpa de Vox». Asegura que Ortega Smith le ha puesto «una pistola» al condicionar su apoyo a la retirada de las restricciones de tráfico en la semana en la que la justicia europea condena a España por la contaminación en Madrid y Barcelona. Los de Abascal aseguran que las medidas de Almeida son similares a las del Madrid Central de Carmena que él mismo se comprometió a retirar. La ya candidata, Rita Maestre, apela precisamente a la herencia de la ex alcaldesa para confirmarse como «buena gestora» en su carrera hacia el sillón de Cibeles.

La precampaña ha comenzado con otra baja entre los colaboradores de la vicealcaldesa, Begoña Villacís. Edmundo Bal, que no es su opción, ha fichado para su lista en Ciudadanos a su número dos, Santiago Saura. En plena refundación del partido, la dirigente ha perdido en pocas semanas a Sofía Miranda, delegada de Deportes y portavoz adjunta del Grupo, y a Ángel Niño, concejal delegado de Innovación y Emprendimiento. Las huidas en Ciudadanos han abierto una brecha en el entorno de la vicealcaldesa, que cuenta con el apoyo del delegado de Urbanismo, Mariano Fuentes y su núcleo duro de asesores. El delegado de Economía, Miguel Ángel Redondo, levanta suspicacias entre los naranjas, que dudan de sus intenciones de abandonar la política.

La candidata del PSOE al consistorio, Reyes Maroto, también ha entrado en precampaña pero esta semana desde el Senado. La todavía ministra ha revelado que va a ser la mejor alcaldesa de Madrid en una intervención en la Cámara. La socialista impulsa su candidatura en diferido ya sea en Moncloa o en el Senado, a la espera de que Pedro Sánchez libere su puesto en una posible remodelación de Gobierno que nuble las crisis de su mandato. Uno más es la declaración de la delegada del Gobierno, Mercedes González, sobre un posible delito de prevaricación. La que aspiraba a ser candidata al Ayuntamiento está acusada de dar un trato discriminatorio en las concentraciones frente al Congreso por la Ley de Memoria Democrática. El Gordo de la Lotería de Navidad ha caído un año más en la región, siguiendo con la tradición. Otra, el Rastrillo solidario de Nuevo Futuro, no se ha cumplido por primera vez en su historia. El Ayuntamiento lo ha impedido, según fuentes de la organización, que han mostrado su satisfacción por la acogida en Málaga.

El día que se aprueba la rebaja del delito de malversación, Tezanos predice en el CIS el triunfo de la izquierda en Madrid en los comicios de mayo. Todo ocurre cuando se sortea el Gordo. La ilusión impregna la Navidad.