Ayuso exige “ser firmes” frente a los “enemigos confesos de España” en su discurso de fin de año

En su tradicional discurso de Fin de Año, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado “el valor de la vida, de la libertad y la alegría”, ha defendido la gestión y los logros de su Gobierno en este año y ha llamado a “la España fiel” a defender la Constitución y la convivencia. Muy cerca del reloj que acompaña a la mayoría de los españoles en este 31 de diciembre, desde la segunda planta de la Real Casa de Correos, ha deseado a los madrileños lo mejor para 2023, un año que, a su juicio, “será decisivo para la historia” del país: “Afrontémoslo con valor, entusiasmo, y la sabiduría de las tremendas lecciones aprendidas. España entera sabe que, con nosotros, con la Comunidad de Madrid, se puede contar. La casa de todos. La de siempre con más ganas que nunca. Un año más, sabremos estar a la altura, abiertos y dispuestos”.

En la segunda parte de su discurso, emitido por Telemadrid, Ayuso ha pedido “ser firmes” frente a la estrategia de “los enemigos confesos de España”: “Es evidente que cada día se necesita defender con absoluta claridad la España fiel, la que no busca el enfrentamiento, la que quiere vivir en paz, libertad y sin ira. Cediendo, construyendo y siendo leales a lo heredado con el compromiso de mejorarlo pensando en los que están por venir”. Y es que, según el diagnóstico de la presidenta madrileña, “mientras vemos cómo los independentistas y los que a través del terror y la violencia hoy se hacen fuertes y consiguen sus objetivos, siempre en contra de España y su libertad, sólo la confianza en nosotros mismos y en nuestra Constitución nos garantizará un país moderno y fuerte, a la altura de lo que siempre ha sido”. Ha lamentado que esos enemigos de España “decidan su integridad territorial” y que aquellos otros que “han acabado con vidas inocentes, sigan tomando posiciones en contra del conjunto de los españoles”. Si la España fiel permite eso, ha añadido, “nuestra convivencia y el país que conocemos desaparecerá”.

Ayuso ha vuelto a hacer una encendida defensa de la Monarquía, la Constitución y la Transición. Y se ha alineado con las palabras que Felipe VI pronunció la pasada Nochevieja: “Un país o una sociedad dividida o enfrentada no avanza, no progresa ni resuelve bien sus problemas, no genera confianza. La división hace más frágiles a las democracias. Y así opino: una sociedad enfrentada no avanza”.

La presidenta de los madrileños ha pedido “ser firmes” en la defensa de “nuestras convicciones”. Y hacerlo “no solo sin miedo, sino con entusiasmo”. Porque, ha añadido, “esto no depende de ideologías partidistas, sino de amar España y creer en los valores del Estado de derecho, lo que nos ha situado como una de las naciones clave sin la que no se entendería este mundo. Esto va de comprender que nos hemos dado un marco de convivencia, unas reglas garantes y quienes, en la pluralidad y el entendimiento concebimos un país fuerte e ilusionado, hemos de unirnos”. Ha insistido en una de las ideas que ya subrayó hace unas semanas, con motivo del Día de la Constitución: “Toda España es de todos. Lo que pase a unos, nos pasa a todos; y si se hunde este viejo y precioso barco, se hunde con todos a bordo. Propongo que nos atrevamos a hablar en libertad y con alegría. No llamaremos tanto la atención, pero somos muchas más voces unidas, y llevamos razón”.

Motor económico de España

Antes, la presidenta Díaz Ayuso ha hecho un balance de 2022 en clave madrileña: “Hemos seguido trabajando para mantenernos como el motor económico de España, aportar los mejores hospitales públicos de la nación, resucitar el turismo nacional e internacional, convertirnos en el centro digital de Europa y Norte de África, impulsar la mayor obra del Sur de Europa, que es Madrid Nuevo Norte, y cumplir ya más del 95% de nuestro programa electoral”.

También ha puesto el acento en alguno de los compromisos cumplidos: de la rebaja de impuestos, a la gratuidad del abono de transporte para los mayores de 65, pasando por la bajada de las tasas universitarias, el plan para facilitar el alquiler a jóvenes o el mantenimiento de las tarifas congeladas en materia de transporte y agua. También ha puesto en valor el plan de fomento de la natalidad puesto en marcha este año. En un momento de tensión con una parte de los profesionales sanitarios de la región, Ayuso ha querido detenerse en esta materia: “Hemos hecho fijos a más de 10.000 sanitarios; se han mejorado las condiciones salariales de más de 11.000 profesionales entre enfermeras y médicos de Atención Primaria. La Comunidad de Madrid cuenta con 5.000 profesionales más que antes de la pandemia. En total, los profesionales que dan cobertura a la sanidad pública ascienden a 92.000. Nunca Madrid había tenido tantos profesionales sanitarios ni tanta estabilidad laboral”. Como hito para la Sanidad madrileña, española y europea, Ayuso ha citado “el nuevo edificio de seis plantas y 16.000 metros cuadrados, dotado de la tecnología más avanzada en el bloque quirúrgico del Hospital Gregorio Marañón, así como las Nuevas Urgencias del Niño Jesús, la UCI Neonatal de La Paz, o el nuevo servicio de oncología y radioterapia del Hospital de La Princesa”.