Rebajas (e incertidumbres) bajo el cielo gris de Madrid

El cielo encapotado anunciaba lluvia en Madrid. En otras circunstancias muchos no saldrían de casa. Ni cogerían el coche. Pero estamos a 7 de enero, inicio de la temporada de rebajas. Un furor, seguramente, en otros momentos de nuestra historia comercial. Sin embargo, con la inflación mordiendo los monederos de todos los españoles y la guerra de Ucrania a pleno gas, algunos han echado el freno al gasto y el «antojo» . O no. Pues la tradicional campaña de rebajas se ha iniciado, pese a todo eso y más, este sábado de forma física en las tiendas de gigantes del comercio como Inditex y El Corte Inglés, mientras que otros grupos ya llevan varios días ofreciendo grandes descuentos que no evitarán que el gasto previsto para estos días sea un 2 % inferior al del año anterior. Y es que la cosa no está para dispendios.

Según los datos de las empresas de comparación financiera, los españoles gastarán durante la campaña invernal de rebajas una media de 94,4 euros, una cifra un 2 % inferior en comparación con los 96,3 euros que se destinaron hace justo un año.

El gasto de este año también se situará por debajo de los 96,3 euros de 2020, justo antes de que estallara la pandemia, así como de los 99,3 euros de 2019, y únicamente superará el gasto de 2021, cuando se destinaron a las rebajas invernales 93,1 euros de media.

Cada uno juega sus cartas en la guerra de las rebajas. Los compradores con sus «ojeos» a almacenes y tiendas y éstos, echando las redes a los posibles compradores con tentadoras ofertas fuera de temperara. Entre los que se adelantaron, el grupo Tendam, dueño de marcas como Cortefiel, Pedro del Hierro o Women’s Secret, que comenzó hace unos días la campaña de rebajas, que se mantendrá hasta el próximo 28 de febrero en todas sus marcas. Con todo, nada ni nadie te asegura el éxito de las estrategias. Siempre está el jugador de ventaja que esperará su momento: a las segundas o terceras rebajas. Resistirá el envite y esperará su oportunidad. Leyes del mercado.