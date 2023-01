La doble vara de Ecologistas en Acción: critica a Almeida por cumplir con la calidad del aire y alababa a Carmena por incumplir

Durante la primera semana de enero, el Ayuntamiento de Madrid recibió una noticia largamente esperada: por primera vez había cumplido con la directiva europea de calidad del aire desde que entró en vigor la normativa en 2010. Una noticia positiva que, sin embargo, no ha sido bien recibida precisamente por la organización que más debería haberla aplaudido: Ecologistas en Acción. Ayer, en su informe anual, su titular fue: “La calidad del aire en Madrid en 2022: avances en unos contaminantes, retroceso en otros”. Un informe en el que se hace una lectura negativa, cuando no confusa de los datos. Entre otros motivos, porque menciona los nuevos valores de calidad del aire para la nueva directiva europea para 2030 y que aún no han sido aprobados. https://www.ecologistasenaccion.org/federaciones/comunidad-de-madrid/madrid/

En todo caso, lo que sorprende es que, en sus análisis previos, Ecologistas en Acción tenía otra vara de medir. Sobre todo si se los compara con los publicados durante los años en los que gobernó Ahora Madrid (Más Madrid en la actualidad).

Así, en 2018, año en el que entró en vigor Madrid Central, el Gobierno de Manuela Carmena y Rita Maestre incumplió la directiva europea en 7 estaciones, superando los 40 microgramos por metro cúbico que establece la normativa en los siguientes medidores: Cuatro Caminos (42 microgramos por metro cúbico); Escuelas Aguirre (55); Plaza de España (43) Plaza del Carmen (45); Ramón y Cajal (43); Urbanización Embajada (41) y Plaza Elíptica (53).

Ese año, el informe de Ecologistas puso de manifiesto que la culpa de la contaminación es del PP (página 18): “Asistimos a una estéril polémica con los sucesivos gobiernos municipales del PP. El problema de fondo fue siempre el mismo: la persistente inacción de las autoridades”.

Sin embargo, no dudaban en señalar que aquel 2018 marcaba “un hito importante en la lucha contra la contaminación atmosférica en Madrid”, gracias a los bondades del Plan A y Madrid Central, una medida “muy eficaz” contra la contaminación. “La efectividad de todo plan radica en la voluntad política que impulsa su puesta en marcha, lo dota de presupuesto y se preocupa por llevar a cabo un correcto proceso de evaluación y seguimiento”, finalizaban.

Por otro lado, un año después del funcionamiento de Madrid Central, Ecologistas lanzaba la publicación titulada: “Madrid Central, la zona de bajas emisiones más eficiente de Europa”

Para la organización, que por segundo año realiza un informe financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica, cartera que dirige Teresa Ribera, la situación cambió con la llegada de el PP y Cs a Cibeles. Así, omiten en todos sus textos la existencia de Madrid 360, las medidas implementadas y sus zonas de bajas de emisiones. Un detalle: siguen copiando la frase, incluso este 2022, que en Madrid “sufrimos muchos años de persistente inacción de los sucesivos gobiernos municipales del PP” (página 19). Del mismo modo, vuelve a valorar exclusivamente el éxito de Madrid Central y obvia el contenido de la sentencia del Tribunal de Justicia europeo del pasado 22 de diciembre sobre la medida estrella de Carmena, donde se recogen frases literales como: “La efectividad [de Madrid Central] es limitada” (artículo 107, página 26 de la sentencia).

En su informe de 2021, Ecologistas en Acción hace referencia a que la mejora de la calidad del aire en 2020 y 2021 fue gracias a la situación pandémica. Recogía la siguiente frase al final del texto: “Está por ver si la ciudad de Madrid continuará sin vulnerar el valor límite horario de NO2 en los próximos años”.

También hay que recordar que, un mes y medio después de que Almeida hubiera presentado la Estrategia Madrid 360, Ecologistas publicó un artículo titulado: El nuevo plan contra la contaminación no conseguirá que Madrid cumpla la ley”. A tenor de los últimos datos, parece que se equivocaron.