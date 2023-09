El 5% de la población de San Sebastián de los Reyes, borrada "ilegalmente" del censo

El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes tiene previsto acudir a la la Fiscalía al detectar que en los últimos cuatro años, en el período 2019-2023, se haya borrado del censo electoral a un total de 4.544 residentes en el municipio sin conocimiento de los afectados, el equivalente al 5% de la población del municipio, coincidiendo con el gobierno de coalición de PSOE-Cs.

Solo en el último año se dejó fuera del censo a 1.865 personas, el 2% de los residentes, según las primeras investigaciones de la nueva corporación municipal, al frente de la cual se encuentra ahora la popular Lucía Fernández.

En consecuencia, «4.544 personas quedaron fuera del padrón (a partir del cual se elabora el censo) de manera ilegal sin que fueran informadas por el Ayuntamiento en los últimos cuatro años», aseguran fuentes municipales a LA RAZÓN, precisamente en un período crucial ya que, en este tiempo, en la Comunidad de Madrid se han celebrado dos citas electorales: 4 de mayo de 2021 y 28 de mayo de 2023.

El actual equipo de Gobierno, del PP, ya ha hecho acopio de toda la información para trasladarla a la Fiscalía porque considera que «se ha vulnerado un derecho fundamental, como es el derecho al voto de miles de ciudadanos» del municipio, situado a 18 kilómetros al norte de la capital del país.

«Empezamos a ser conscientes de que algo raro pasaba en las elecciones autonómicas del 4 de mayo del 2021. En los colegios tenemos muchos interventores y apoderados y ya entonces nos reportaron casos de vecinos que habían acudido a votar y no habían podido hacerlo porque no se encontraban en el listado del censo. Cuanto esto pasa, hay que acudir al Ayuntamiento y hacer un escrito de reclamación. Es lo que hicieron muchos vecinos y pudieron comprobar extrañados que efectivamente no se encontraban en el censo. Eso podía ser algo puntual pero en las elecciones del 28 de mayo ya vimos que ocurrió de manera masiva. Algunos vecinos, residentes en el municipio desde hace 18 años, no salían de su asombro al comprobar que era la primera vez que les pasaba en el colegio electoral en el que había votado toda su vida», relatan las mismas fuentes.

«Esto es gravísimo porque se está privando a las personas afectadas de un derecho reconocido en la Constitución y de otros como vecinos de San Sebastián de los Reyes porque, aunque vivan en el municipio, es como si estuvieran desaparecidos o en un limbo», añaden. Así, por poner un ejemplo, los borrados del censo no pueden pedir ayudas a los comedores escolares, porque no figuran como empadronados, o si disponen de una empresa radicada en el municipio y quieren solicitar una subvención, tampoco podrían beneficiarse de ella.

Sin embargo, esta circunstancia no le exime a los afectados de pagar los impuestos porque su desaparición alcanza al padrón de habitantes, pero no a otras bases de datos del Consistorio.

Dos funcionarios suspendidos de empleo y sueldo

De momento, el Ayuntamiento ha emprendido acciones y ha suspendido de empleo y sueldo a dos funcionarios responsables del servicio de Atención a la Ciudadanía por un período de seis meses después de abrir una investigación. El equipo de Gobierno actual considera que ellos se encargaron de materializar la desaparición del padrón de miles de ciudadanos.

«Los sacaban del padrón a sabiendas de que lo estaban haciendo mal porque hay una instrucción interna en el Ayuntamiento, justo después de las elecciones de mayo de hace dos años, en el que ya se detecta que ha habido bajas y se se advierte de que esas bajas no han seguido el procedimiento administrativo correspondiente. Para cumplimentar este trámite, hay que ponerse en contacto con la persona en cuestión y argumentar los motivos. En los últimos cuatro años este procedimiento no se ha hecho pero, hace dos, cuando se detectó la anomalía después de las elecciones, un habilitado nacional del Ayuntamiento alertó de que se estaba haciendo mal y concretaba los pasos a seguir, pero se hizo caso omiso».

La decisión de apartar temporalmente del cargo a estos dos empleados municipales (Jefe de sección de atención ciudadana y un técnico gestión) de la Concejalía de Recursos Humanos, Organización y Calidad y de incoar expediente disciplinario se adoptó por resolución de la Concejalía de Recursos Humanos, Organización y Calidad el pasado 6 de septiembre. Previamente se abrió un expediente de información reservada «en orden a dirimir su presunta responsabilidad disciplinaria». Se les suspendió en funciones «dada la alarma social que acarreará su permanencia y en tanto en cuanto se tramita el solicitado procedimiento», dice la resolución a la que ha tenido acceso LA RAZON.

Para más inri, las mismas fuentes aseguran que «muchas veces se llegaron a publicar las bajas de ciudadanos en el padrón municipal antes de que el decreto se pasara al responsable político en cuestión para que lo firmara como paso previo para su publicación en el BOE», subrayan desde el actual equipo de Gobierno.

Se da la circunstancia de que uno de los empleados municipales, suspendido de empleo y sueldo, fue en las listas electorales de Cs como número 14 en 2015 y como suplente en los últimos comicios por la coalición Vecinos por Sanse-Cs, encabezada por el exvicealcalde Miguel Ángel Martín Perdiguero. Es más, se le considera su «hombre de confianza».

Bajas en barrios nicho de voto del PP

¿Qué intencionalidad podría tener ese afán de borrar del padrón a ciudadanos? La explicación que encuentra el actual equipo de gobierno es que «San Sebastián de los Reyes está rondando los 100.000 habitantes y, cuando los superas, en lugar de 25 concejales, la representación en el Pleno del Ayuntamiento debe ser de 27. Creemos que no se quería que se llegase a esta cifra porque el anterior equipo pensaba que, si esto ocurría, por el perfil de población que tenemos, el PP podría sacar mayoría absoluta. Era una forma de controlarlo».

Se da la circunstancia de que las bajas se dan en dos de los principales nuevos barrios: Dehesa Vieja, Moscatelares y la urbanización Club de Campo, donde el PP tiene mayor nicho de voto (60%). De ahí la sospecha de que «se haya quitado a personas de estos barrios del padrón de forma interesada para que no pudieran votar».

La cuestión tiene otros efectos colaterales ya que, al rebajar el número de habitantes, el ayuntamiento ha perdido financiación estatal vía impuestos indirectos.

De momento, el Ayuntamiento está procediendo a devolver al padrón a las personas que habían sido sacadas del listado.

El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha estado gobernado por la coalición PSOE-Cs, con Narciso Romero como alcalde, y Miguel Ángel Martín Perdiguero como vicealcalde. El 28 de mayo, el PP ganó las elecciones y, desde entonces, Lucía Fernández es la regidora del municipio.

"Todo empezó con un enchufado de Pedro Sánchez"

►El hasta hace poco vicealcalde de San Sebastián de los Reyes, Miguel Ángel Perdiguero, asegura no disponer de información sobre la desaparición de miles de personas del padrón municipal durante su mandato, aunque sí manifiesta está al tanto de la suspensión de empleo y sueldo de dos funcionarios. «Según cuentan en el Ayuntamiento, creo que lo que ha pasado es que un “enchufado” en el Ayuntamiento de Pedro Sánchez no pudo votar porque no estaba en el censo y entonces la emprendió con los funcionarios, que a su vez le han denunciado por acoso laboral. Este “enchufado” del presidente del Gobierno, por lo que dicen, manda más que la actual alcaldesa (del PP) de San Sebastián de los Reyes y se está vengando por no haber podido votar de esta manera. Parece que esto es una caza de brujas contra unos funcionarios. Pero son cosas técnicas, no sé si es verdad o mentira» relata el ex vice alcalde y portavoz de Vecinos por Sanse-Cs. Este periódico también ha intentado ponerse en contacto, sin éxito, con el anterior alcalde de la localidad, Narciso Romero (PSOE).