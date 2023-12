Ortega Smith tira una botella a un concejal de Más Madrid en el Pleno y Almeida le pide que entregue su acta

El último pleno del año, justo antes de las Navidades, ha dejado uno de los momentos de mayor tensión vividos en Cibeles en los últimos tiempos: el lanzamiento de una botella de agua a un concejal.

Fue durante el transcurso de una moción de urgencia, a petición de Vox, en la que se debatía sobre la Alcaldía de Pamplona y la moción de censura que apoyará el PSOE para aupar a Bildu. El portavoz de la formación verde, Javier Ortega Smith, se encontraba replicando a la socialista Adriana Moscoso, cuya familia habría sido amenazada por la banda terrorista ETA, pero que se mostraba conforme a los pactos con Bildu. En su intervención, Ortega calificó al partido independentista de banda "terrorista camuflada" y se dirigió a Mosoco. "Voy a dar su historia por cierta", comenzó. "Pero si yo fuera familiar suyo, me daría vergüenza que alguien subiera a la tribuna a defender un acuerdo con los herederos de ETA. Esto se llama síndrome de Estocolmo". Unas palabras que causaron el rechazo sobre todo de la bancada de Más Madrid, sobre todo del edil Eduardo Fernández Rubiño.

Nada más bajar del estrado, Ortega se dirigió a Rubiño y le arrojó una botella de agua que el concejal tenía a su lado, lo que provocó las protestas de todo el grupo de concejales presentes y la indignación, entre otros, de la líder de Más Madrid, Rita Maestre. "Le ha agredido físicamente", le dijo Maestre al presidente del Pleno, Borja Fanjul. Dirigiéndose a Ortega, le exigió que pidiera perdón a su edil. "Yo le pediré perdón, si él me lo pide por lo que me ha dicho", respondió Ortega. El enfado de Más Madrid se ha trasladado a Fanjul, ya que consideraban en cuenta que "no estaba defendiendo al agredido". En ese momento, los ediles de Más Madrid comenzaron a abandonar el Pleno. Su marcha fue interrumpida por el alcalde, ya que fue aludido por la diferencia de trato, según el criterio de Más Madrid, que tuvo el Pleno cuando el ex edil socialista Daniel Viondi le tocó la cara. "Me parece inaceptable lo que ha hecho el señor Ortega Smith. No sé que le ha dicho el señor Rubiño, pero en ningún caso lo voy a justifica", dijo Martínez-Almeida tajante.

"Yo no he tocado físicamente al señor Fernández", respondió Ortega. "Pero si quiere que le pida perdón por tirarle una botella de agua vacía de la mesa después de haberme insultado, le pido perdón. No se invente usted una película de terror. "El señor Ortega se ha dirigido a mí de forma agresiva e intimidatoria, me ha tirado los papeles y ha estado muy cerca de establecer contacto físico conmigo", replicó Rubiño. "No le he insultado. Sólo le he dicho que me daban asco las palabras que había utilizado para referirse a una víctima de ETA".

"Que se recupere de sus graves lesiones el agredido", ironizó Ortega posteriormente, a pregunta de los periodistas. Todos los grupos políticos, incluido el alcalde, le han exigido que devuelva su acta de concejal. Por el momento, el portavoz de Vox ha negado que lo vaya a hacer.

Tras el incidente, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha exigido al portavoz de Vox en el Ayuntamiento que entregue su acta de concejal en el Palacio de Cibeles por su comportamiento en el Pleno.

"Es un día muy triste, en el que ha sucedido una agresión inaceptable", ha expresado el regidor ante los medios de comunicación a la finalización del Pleno. Considera así Almeida que Ortega Smith "no está en estos momentos capacitado para representar al conjunto de los madrileños". De esta forma, el alcalde ha trasladado su condena "sin paliativos" de lo sucedido al considerar que se trata de un acto "injustificable" al tratarse de una agresión "que nunca ha debido tener lugar en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid". "Tanto lo que sucedió con el señor (Daniel) Viondi, como lo que ha sucedido con el señor Ortega Smith, es absolutamente inaceptable y exige a los ojos de los madrileños que ni el señor Viondi tuviera el acta en aquel momento, ni que el señor Ortega Smith retenga el acta en este momento", ha defendido.

Concejales de PSOE y Más Madrid se han ido del Pleno por las palabras de Ortega Smith, que ha tirado una botella de agua al portavoz adjunto de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, "a la cara", ha denunciado públicamente la portavoz del principal grupo de la oposición, Rita Maestre. Ortega Smith ha provocado la decisión de la izquierda de levantarse después de poner en duda que la familia de la socialista Adriana Moscoso hubiese sido amenazada por la banda terrorista ETA.