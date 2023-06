Almeida ya ejerce: patrulla antigrafitis, 12.000 viviendas y la reforma de la Puerta de Alcalá, entre las prioridades

Tras la toma de posesión del pasado sábado, toca ejercer el gobierno de una de las grandes capitales europeas. Desde el "minuto uno", como ha recordado en varias ocasiones el ya alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en la rueda de prensa posterior a la primera Junta de Gobierno. "No vamos a perder ni un solo minuto, no tenemos excusas para empezar a hacer cosas y hacerlas bien", le ha transmitido a su concejales en esta primera reunión oficial. Los que ya ejercían como ediles, que son una mayoría, ya lo sabían bien. Y los "nuevos", como José Fernández y Marta Rivera de la Cruz, lo han asimilado. Sobre esta última, había que preguntar sobre su futuro. La "número dos" de Feijóo podría tener un destino estatal después del 23 de julio. "No voy a negarlo: nos cogió de sorpresa la noticia. No lo esperábamos", reconoció Almeida. Sin embargo, mientras tanto, la ex de Cs llevará las riendas de la cultura municipal. Ella, como el resto de ediles, contactarán en los próximos días con sus homólogos en la oposición. "Tenemos la convicción de llegar al mayor consenso posible y el imperativo de hablar con todos y de todo".

Acompañado por la flamante vicealcaldesa, Inmaculada Sanz, el regidor repasó las prioridades, lo primero que quiere aprobar la corporación municipal, por primera vez de monocolor azul en ocho años. Así, la propia Sanz, que a la nueva labor de coordinación territorial seguirá ocupando el área de Seguridad, pondrá en marcha "de forma inmediata" una de las promesas del alcalde: esa patrulla antigrafitis que tratará de impedir el vandalismo del entorno urbano. Por supuesto, le seguirá otra de las medidas indispensables para el funcionamiento de la ciudad: la aprobación de las nuevas normas urbanísticas, bloqueadas hasta ahora por la izquierda municipal y Vox. Con esta medida, que se votará previsiblemente en un Pleno extraordinario en julio, se espera, entre otras cosas, agilizar esas 12.000 nuevas viviendas, "a precio limitado y dirigidas a los más jóvenes", que el alcalde prometió en su campaña electoral.

Otra de las primeras iniciativas será el Plan de Natalidad municipal, en el que se prestará especial atención a las familias con hijos con alguna discapacidad y en el que se incluirán a las familias monoparentales con dos hijos. Y en lo que se refiere a Obras y Equipamientos, el alcalde se ha fijado dos metas a corto plazo: aprobar un crédito extraordinario que suponga un "acelerón" a la reforma de la Puerta de Alcalá (también rechazado en su día por el Pleno) y el soterramiento del final del paseo de la Castellana frente a las Cinco Torres. Esta última es una de las obras complementarias al desarrollo de Madrid Nuevo Norte y supondrá un gran espacio peatonal y ajardinado que dará continuidad a los espacios libres al oeste de la Castellana y a las zonas verdes que se crearán en el nuevo desarrollo urbanístico. Con un coste aproximado de 130 millones de euros, mantendrá un carril para transporte público y bici y otro para vehículos privados.

Al hilo de esto último, Almeida, a preguntas de la prensa, ha hablado de otro de los soterramientos más esperados: el de la A-5 en el Paseo de Extremadura, y cuyos detalles se conocieron la semana pasada. Si bien el proyecto figura en la "lista principal de prioridades", ha recordado que esta obra va unida a la operación Campamento, que es competencia del Gobierno central. Por eso, después de las elecciones de julio, y sea cual sea el resultado, "se agilizarán los trámites y se ejecutará".

Dentro de este nuevo Gobierno, "reducido y eficaz", el alcalde se ha acordado de dos de las nuevas incorporaciones: Carlos Izquierdo y David Pérez, que serán concejales de Carabanchel y Hortaleza respectivamente. Ambos pasan a trabajar ahora a las órdenes de la vicealcaldesa. De hecho, en las próximas horas, se reunirá con los nuevos ediles de distrito para repasar las líneas maestras de la legislatura. abordar esta tarde cuestiones relativas coordinación territorial." Ser concejal de Gobierno es un honor y un mérito incuestionable. Quiero agradecer a Izquierdo y a Pérez dar un paso adelante y ser parte de este Gobierno. No es ningún demérito, es la figura más cercana a los ciudadanos. Carabanchel es el distrito más poblado de Madrid y exige una dedicación intensa. Y en Hortaleza, ahora mismo, son de gran importancia los PAUs. La legislatura es larga y hay que estar preparado para jugar en cualquier posición". Por otro lado, también ha mencionado a Pepe Aniorte, ex de Cs, y ha asegurado que cubrirá un puesto importante en el organigrama municipal. Posiblemente, en la que era su área, la de Familia, Bienestar e Igualdad. Sobre esto último, apuntó, con ironía, que la izquierda "ha tenido que tirar a la basura el argumentario", ya que pensaban que "la Igualdad iba a desaparecer" en el nuevo organigrama. "Será una Igualdad real, no la del Ministerio de Irene Montero".

Por último, Almeida se ha referido a su promesa de celebrar una mascletá en Madrid con motivo de su reelección y la toma de posesión de la nueva alcaldesa de Valencia, María José Catalá. "Por supuesto, cumpliré esa promesa, que será además una forma de unir a las dos ciudades".