Almeida tampoco invita al delegado del Gobierno a San Isidro: "Debe prepararse su declaración como imputado"

No estuvo en Sol el 2 de mayo... y tampoco estará en Cibeles este jueves, día de San Isidro. El Ayuntamiento que preside José Luis Martínez-Almeida no invitará a la tradicional entrega de medallas al delegado del Gobierno, Francisco Martín. De esta forma, el Consistorio de la capital sigue los pasos de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que no invitó a ningún miembro del Gobierno –Martín incluido– después de que se eliminara la parada militar y el desfile aéreo que, tradicionalmente, se celebraban en la Puerta del Sol.

A la hora de justificar el veto, fuentes municipales han afirmado a Europa Press que se debe a los «ataques constantes e insultos recibidos» por parte de Martín «contra el Ayuntamiento y la Comunidad».

«Creemos que es bueno que se centre en su declaración como imputado en el caso de la contratación de la asesora de Begoña Gómez durante su etapa como secretario general de Presidencia en La Moncloa», añadieron.

En el último 2 de mayo, las celebraciones en Sol no contaron con presencia de ningún miembro del PSOE, como protesta a la no invitación por parte de Ayuso. Sin embargo, en esta ocasión, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, sí asistirá. En todo caso, lamentan lo que consideran la «enésima falta de respeto» del equipo de José Luis Martínez-Almeida con el delegado del Gobierno, dentro de una supuesta «constante provocación con el Gobierno de España, al que le pide ayuda por la mañana e insulta por la tarde». El hecho de que finalmente acudan al acto se debe a su «obligación como representantes de los madrileños y madrileñas, en los que debería centrarse más Almeida y menos en las polémicas».

En esta ocasión, las Medallas de Honor de la ciudad de Madrid serán para el coleccionista Juan Antonio Pérez Simón, el futbolista Rodri y la nadadora Teresa Perales. Mientras, las 15 Medallas de Madrid se otorgarán a Almacenes Pontejos, la Asociación Pato Amarillo, Carmen Posadas, la Cuesta de Moyano, Endesa, Farmacia Cervantes León, Plaza 1-Las Ventas, Real Sociedad Fotográfica, Restaurantes y Tabernas Centenarios de Madrid (RCM), Elena Salaberría –con motivo del centenario del Teatro Alcázar–, el Teatro Pavón, la Vuelta a España, María Dolores Dancausa, el Instituto San Juan de Dios y María Luisa Gutiérrez.

Imputación

Como apuntaban desde Cibeles, Francisco Martín está imputado desde la pasada semana y tendrá que prestar declaración hoy miércoles ante el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por haber sido el «superior jerárquico» de la asesora de Moncloa que se encargaba de la vida profesional privada de la mujer del presidente del Gobierno. De hecho, Martín era el secretario general de la Presidencia del Gobierno en el periodo de tiempo (2021) en el que están fechados los mails, en los que se observa cómo Cristina Álvarez ejercía de interlocutora (para Gómez) con empresas privadas y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) respecto a asuntos de la cátedra que codirigía allí la esposa de Pedro Sánchez.

Tal y como informó este diario, será la Abogacía del Estado quien asuma la defensa de Francisco Martín como investigado en el «caso Begoña Gómez». Así se lo confirmó en un escrito la abogada del Estado jefe en el área penal al juez Juan Carlos Peinado.

«Quiero mostrar mi total voluntad de colaborar con la justicia. Confío plenamente en el sistema judicial y en las instituciones de este país. Somos un estado social y de derecho y estoy convencido de que todo este ruido terminará en nada», afirmó Martín tras conocerse su imputación.