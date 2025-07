Así será el nuevo dispositivo en Carabanchel para las personas que duermen en Barajas

El Ayuntamiento de Madrid habilitará a partir de la segunda quincena de julio un dispositivo de emergencia social para la atención temporal de personas que viven o pernoctan en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que se ubicará en el centro Pinar de San José, en el distrito de Carabanchel. Según ha avanzado 'El Mundo' y han confirmado fuentes municipales a Europa Press, el centro tendrá una capacidad de alojamiento e intervención social para 150 personas y se enmarca en un contrato de emergencia dotado con 932.000 euros.

En la reunión mantenida el pasado 22 de mayo entre el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el presidente de Aena, Maurici Lucena, el regidor se comprometió a garantizar la capacidad del Ayuntamiento para dar una respuesta social digna a estas personas. Por su parte, Aena se comprometió a elaborar durante el mes de junio un censo que permita conocer la realidad de todas las personas que se encuentran en el aeropuerto y ofrecerles soluciones individualizadas. Actualmente, dicho censo está en tramitación.

Las mismas fuentes han subrayado que el Consistorio "no ha interrumpido en ningún momento" la intervención social de los equipos de calle en el aeropuerto y han destacado que son "la única administración que atiende allí a estas personas vulnerables". En el mes de junio fueron atendidas 119 personas y entre el 1 de enero y el 30 de junio han accedido a la red municipal de atención a personas sin hogar un total de 17 personas. Desde el Ayuntamiento han remarcado que la atención social por parte de las administraciones competentes a todas y cada una de las personas que se encuentran en Barajas no será posible hasta la elaboración del censo. No obstante, el trabajo de los equipos de calle ha permitido identificar a más de 100 personas que serían susceptibles de ser usuarias del nuevo dispositivo de emergencia que el Ayuntamiento abrirá en Pinar de San José.