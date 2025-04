Así fue el ataque a un trabajador durante la huelga de basuras: "Eres un mierda"

Móvil en mano, una persona sin identificarse graba a dos trabajadores de los servicios de limpieza madrileños. "Así, sonríe, sonríe", les dice mientras recogen envases de cartón y los depositan en el camión municipal. Poco a poco, la persona va elevando el tono. "¡Ni eres conductor ni eres nada, eres un mierda!", le dice, momento en el cual el conductor se baja para encararse con él.

De acuerdo al Ayuntamiento de Madrid, momentos violentos como este no han sido aislados durante la huelga de recogida de basuras en la capital, que comenzó el pasado lunes. "Condenamos cualquier acto que vaya contra el derecho de los operarios que quieran trabajar y no vamos a permitir ningún tipo de amenazas o boicoteos.

Anoche hubo algunos incidentes relacionados con huelga: daños leves a seis camiones en Tetuán y contenedores ardiendo en calle Melquiades Álvarez y Avenida de los Reyes Católicos, junto al Museo de América", afirmaban desde el Área de Medio Ambiente, Movilidad y Urbanismo que preside Borja Carabante.

El propio alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha referido hoy a la situación. "Desde el Ayuntamiento pedimos a empresas y trabajadores que se sienten a negociar. No se deben levantar de la mesa hasta que no haya un acuerdo. Se va a convocar a las empresas para comunicarles sanciones por incumplimiento de servicios mínimos con un importe de, al menos, 1.600.000 euros. Es obvio que se está produciendo un incumplimiento. No es discutible", afirmó.

Del mismo modo, el regidor avanzó que el Consistorio "va a empezar, si es necesario, a proceder a la recogida de los residuos. Estamos buscando las alternativas. No se va a utilizar a los madrileños como rehenes", concluyó.