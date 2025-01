Atento a los asientos verdes del Metro de Madrid: tienen destinatario

No han pasado desapercibidos. Al menos para algunos. Y es que no es baladí que estos asientos fuesen pintados de verde. Todo tiene una razón. Estos lugares están reservados y dispuestos para aquellas personas con movilidad reducida, mujeres embarazadas o personas mayores, ya que son los más próximos a la salida del vagón, por lo que es obligatorio ceder las plazas asignadas a este grupo. Ahora esa información se ha reforzado.

Sin embargo, existen ocasiones en las que, ya sea por despiste o por ignorancia, incluso por desinterés por parte de los usuarios del suburbano, estas plazas son ocupadas por el resto de viajeros, especialmente en hora punta. En este sentido, Metro Madrid ha llevado una iniciativa para reforzar la visibilidad de estos asientos, anteriormente señalizados con una pegatina azul en la ventanilla.

Y es que la norma UNE-EN 16585-2:2018, publicada en el año 2018, establece que al menos el 10% de las plazas de cada tren deben estar reservadas. Si bien no es de obligado cumplimiento, el transporte público suele incorporar estos sitios, que generalmente viene señalizados ya sea por un color distinto de asiento o por una pegatina.

Si antes eran de color blanco como el resto de plazas sentadas, ahora serán de color verde, por lo que no habrá excusa para no reconocerlos. La nueva medida aún no se ha aplicado a todos los trenes, por lo que es probable que no encuentre estos nuevos asientos en algunos vagones. Pero si lo ve, y se sienta en ellos, sepa que deberá levantarse si observa a alguna de las personas para las que fueron "creados".