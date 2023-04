Las autoras de cómic autobiográfico reivindican su voz en Madrid

De la necesidad de visibilizar y reivindicar el trabajo de las autoras de cómic autobiográfico nació «Perdona estoy hablando», la nueva exposición que acaba de inaugurar CentroCentro y que estará disponible hasta el próximo 23 de julio. Desconocido por muchos, la autobiografía es un género dentro del cómic. Su tradición se remonta hasta los años 70 y hoy goza de gran popularidad entre lectores y artistas. Y en el que los autores cuentan en primera persona aspectos de su vida, sus circunstancias e intereses. Un testimonio particular que, gracias al lenguaje del cómic, consigue conectar con el público de forma universal. Para esta exposición, han sido seleccionados los ejemplos del trabajo de 80 autoras diferentes con diferentes estilos, procedencias, trayectorias o grupos sociales y étnicos. Pero que comparten la valentía, la honestidad para no dejar indiferente a nadie, transforman a sus autoras y contribuyen con experiencias al mundo de los lectores.

Según sus tres comisarias, Tevi de la Torre, Teresa Ferreiro y Roberta Vázquez, esta exposición es un alegato compuesto de experiencias personales de las que se pueden extraer conclusiones universales. A través de estas narraciones alegres, tristes, divertidas o traumatizantes, conocemos identidades que no les apetece estar calladas, que están aquí –guste o no- para quedarse. «También intentamos reflejar un poco que tanto esta exposición, como la autobiografía o el hecho de hacer testimonio es promocionar ideas políticas a través de la experiencia personal. Que todo tiene que ver», confesó Ferreiro a este periódico. Una vinculación directa con el mítico lema feminista de «lo personal es político». «A las mujeres siempre se nos encierra en esa esfera privada, de lo íntimo y realmente todo lo que pasa ahí es super político» añadió. Fue sobre esta idea sobre la que reflexionaron a través de las diferentes historias personales de las autoras. También en la narrativa propia de la exposición y apoyándose en pilares básicos del movimiento feminista y los estudios de género sobre lo que se basaron para organizar cada espacio del proyecto.

Una de las obras de Bea Lema expuestas en "Perdona, estoy hablando"

Así, la exposición se ha organizado en seis secciones pero sin intención de clasificar a las autoras. Estas son el espacio afectivo, el cómic testimonial feminista, las identidades LGTBIQ+, la salud, el espacio laboral y el trauma familiar e histórico. Dentro de los que abarca temáticas que se narran a través de las experiencias vitales de las propias autoras como los conflictos de clase, xenofobia, violencia misógina, la salud mental, inmigración, condiciones laborales, el trabajo sexual, la pareja, la familia, la amistad y el proceso creativo. «Creo que hemos hecho un buen trabajo porque es una exposición muy diversa. No tuvimos grandes problemas para encontrar a las artistas ni para ubicarlas. La gran mayoría en las que pensamos no dudaron en participar», confesó. La acogida y el «feedback» recibido en sus primeros días han sido muy positivos, según la comisaria, que dice sentirse agradecida por el genuino y apasionado interés. «Como académica a veces sientes que estás investigando mucho sobre un nicho, pero cuando ves que llega a la gente y que se sienten identificados me hace muy feliz», apuntó.

Obra de Vanessa Davis

La muestra contiene páginas extraídas de sus libros, fanzines o de publicaciones periódicas que en la mayoría de casos han sido elegidas por las mismas autoras y están acompañadas de un texto, también escrito por ellas, que ayuda a contextualizarlas. Además, cuenta con cinco intervenciones, trabajos desarrollados para la exposición que toman una forma distinta a las páginas del cómic. Como el caso de la obra de Ferreiro, co-comisaria y autora, que ha elaborado para la exposición una pintura sobre un lienzo en forma de tríptico y en el que habla de tres momentos de su vida, tanto negativos como positivos, pero que fueron de alguna manera relevantes para ella. El lienzo se extiende hacia el suelo pero hay elemento de la pintura que aún están sin narrar: una alegoría a su propia vida, que aún no ha terminado y que hace una parte del lienzo esté en blanco. Confesó haber tomado como referente para llevarlo a cabo al artista Mupan, muy conocido por hacer los murales de la película «Midsommar». Las otras obras que se pueden ver son las de Otraputacuentadedibujos, que enseña su habitación a través de una viñeta inmersiva; Nuria Figueiredo despliega una historia familiar con sus figuras cerámicas; Roberta Vázquez, que habla de su proceso de trabajo en un mural o Rocío Quillahuaman que dramatiza con una animación un episodio peliagudo de su entorno laboral.

Teresa Ferreiro ha elaborado para la exposición una pintura sobre un lienzo en forma de tríptico y en el que habla de tres momentos de su vida

En el marco de la exposición se organizarán dos encuentros: uno el próximo 21 de abril, en el que Teresa Ferreiro ofrecerá la conferencia «Compréndeme» en la que hablará sobre una parte específica de su tesis, el cómic testimonial feminista. «He escogido algunas de las obras de la exposición y analizaré la parte más ensayística, el impacto socio político que se refleja en cada de una de ellas», aseguró. Mientras que el 25 de mayo, tendrá lugar el encuentro Autoras de cómic en España: reivindicación profesional y denuncia de la precariedad, en la que participarán algunas de las autoras que forman parte de la exposición -Irene Márquez, Xiomara Correa y Conxita Herreros- y estará moderada por Miriampersand.