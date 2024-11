Ayuso abre la ruta asiática para captar inversión

La estrategia está clara: consolidar a Madrid como un referente económico, cultural y educativo. Y con este objetivo en el horizonte, la presidenta Madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se ha lanzado a posicionar la región como uno de los destinos más competitivos y atractivos a nivel mundial.

Con una agenda internacional que ningún otro presidente autonómico ha tenido, ahora el objetivo está puesto en Corea del Sur, donde la presidenta madrileña estará desde mañana y hasta el día 27 de noviembre. Se trata de un viaje especialmente importante para el Ejecutivo autonómico ya que el país asiático es ahora una potencia tecnológica y educativa global. «Hemos detectado que el mercado asiático es muy importante para Madrid por las posibles inversiones futuras y Corea del Sur va a jugar un papel muy importante», detallan desde Sol.

El viaje tendrá un marcado carácter económico y empresarial ya que, durante su estancia en Seúl, Ayuso tiene previsto reunirse con grandes multinacionales como Hyundai, LG y Samsung, con el objetivo de consolidar relaciones empresariales y resaltar las ventajas de Madrid en sectores como la digitalización, donde la región ya se posiciona entre las tres capitales europeas con mayor proyección.

Además, la agenda incluye encuentros con empresarios del sector audiovisual y cinematográfico, con la idea de promover Madrid como un lugar privilegiado para rodajes y producciones internacionales. En el ámbito institucional, Ayuso se reunirá con el gobernador de la región de la capital surcoreana, lo que servirá para reforzar la cooperación entre ambas regiones.

Corea es también una potencia educativa a nivel mundial, como constata el informe PISA. Por eso el sistema educativo surcoreano, reconocido por su excelencia, también será foco del viaje. Ayuso visitará universidades y participará en intercambios con estudiantes para explorar buenas prácticas que puedan ser implementadas en Madrid. De ahí que la presidenta autonómica vaya acompañada de tres consejeros: el de Presidencia, Justicia y Administración Local; Educación, Ciencia y Universidades; y Digitalización, quienes «contribuirán a fortalecer las propuestas de colaboración y a generar acuerdos multisectoriales», detallan desde el Ejecutivo autonómico.

Trayectoria internacional

El viaje a Corea del Sur se suma a una intensa trayectoria internacional que Ayuso ha desarrollado durante los últimos dos años y que ha hecho que la presidenta autonómica haya puesto ya el pie en tres continentes con el objetivo de situar Madrid en el mapa internacional. En este periodo, la presidenta ha visitado países clave como Estados Unidos, donde ha mantenido encuentros con inversores y líderes empresariales para promover proyectos estratégicos en Madrid; Reino Unido, adonde ha viajado para fortalecer las relaciones económicas y atraer nuevas inversiones. En Israel ha explorado colaboraciones en sectores como la tecnología y la innovación, mientras que en México ha promocionado intercambios comerciales e inversiones.

A esto se suman sus viajes a Portugal, Italia, Bélgica, Francia, Chile y Alemania, unos viajes destinados a afianzar lazos económicos y presentar a Madrid como un núcleo de oportunidades en Europa. No en vano, desde el Ejecutivo autonómico consideran que hay una estrecha relación entre esta intensa agenda internacional y el hecho de que Madrid esté registrando récord de turistas, eventos culturales de primer nivel e importantísimas inversiones de cadenas hoteleras para abrir establecimientos de lujo en la capital.

"Una pica en Flandes"

Los expertos valoran este amplio programa internacional de Díaz Ayuso no solo como una acción de política exterior que entra dentro de los ámbitos comerciales y financieros que realizan las comunidades autónomas, sino también como un valor importante en la construcción del liderazgo de Isabel Díaz Ayuso. «Si no tienes una dimensión internacional, no hay liderazgo político posible cuando ya has consolidado el interno, a nivel autonómico y de partido. Sin esa proyección o relación con el exterior, no es posible alcanzar un liderazgo que aspire a algo más. Es imprescindible y el viaje a Corea del Sur es “una pica en Flandes”», explica Juan Carlos Jiménez Redondo, catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales de la Universidad San Pablo-CEU de Madrid.

A todo esto suma la idea de la importancia de proyectarse fuera de nuestras fronteras porque Madrid «es una comunidad autónoma que aporta el 20% del PIB y atrae la mitad de las inversiones extranjeras y si no continuara con esa política, esas inversiones quedarían comprometidas». Jiménez valora el hecho de que, hasta hace muy poco, Barcelona era la capital internacional, pero eso ha cambiado y Madrid empieza a tener un papel importante entre las capitales europeas. Madrid empieza a asemejarse a las grandes capitales mundiales. Según los últimos datos del Ejecutivo autonómico, Madrid se ha convertido en un imán para empresas foráneas que encuentran en la región un lugar atractivo para instalarse. De hecho, desde 2023, la Comunidad de Madrid ha pasado a ser lugar de acogida para 107 proyectos internacionales, lo que ha supuesto la creación de 4.214 nuevos empleos y una inversión de 2.501 millones, según los datos facilitados por la Consejería de Economía. EE UU es el que mayor número de empresas de capital extranjero agrupa (13,9%), seguido de Francia (11,5%), Luxemburgo (11,3%), Reino Unido (10,1%), Países Bajos (7,2%) y Alemania (6,2%).