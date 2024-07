Ayuso activa el mecanismo para impulsar la vivienda con más ventajas fiscales

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha activado ya los mecanismos para revitalizar el mercado de la vivienda. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado luz verde a un proyecto de Ley que introduce nuevas deducciones y bonificaciones fiscales con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda. El objetivo es “tratar de aumentar la oferta de viviendas y revitalizar el mercado a través de cuatro deducciones en el IRPF y la ampliación de bonificaciones del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y de los Actos Jurídicos Documentales”, tal y como ha explicado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert. “Queremos que los propietarios que tienen sus viviendas en desuso las pongan en alquiler y, en cierta manera, compensar esa inestabilidad que genera incertidumbre de la actual Ley de Vivienda”, ha añadido.

Esta medida, que se implementará este año y se aplicará en la próxima campaña de la Renta, beneficiará a cerca de medio millón de madrileños y representará un ahorro total de 118 millones de euros anuales tanto para la compra como para el alquiler de viviendas.

Principales Rebajas Fiscales

Arrendamiento de Viviendas Vacías: Los pequeños propietarios que firmen contratos de arrendamiento de al menos tres años podrán deducirse 1.000 euros por vivienda. Se tendrán que cumplir una serie de requisitos como que la vivienda tiene que estar desocupada en el año anterior, el propietario no puede tener más de cinco viviendas, no se podrá alquilar la vivienda a parientes hasta nivel de tercer grado. Se estima que esta medida beneficiará a 20.000 personas, lo que resultará un ahorro para los propietarios de 20 millones de euros.

Amortiguación del Incremento de Cuotas Hipotecarias: Además se ha aprobado una deducción del IRPF del 25% para compensar el exceso de intereses que se pagan en los préstamos hipotecarios como consecuencia de la inflación. “Se verá cual es la diferencia de lo que un individuo que tiene un préstamo hipotecario hubiera pagado si esos tipos de interés no hubieran subido como consecuencia de la inflación y lo que realmente paga. Y para saber lo que hubiera pagado tomamos como referencia el Euríbor de diciembre de 2022. Sobre esa cantidad se puede desgravar el 25% del IRPF”, ha detallado Albert.

En este caso la Comunidad de Madrid también ha establecido condiciones: se aplicará sobre vivienda habitual, no puede tener un coste de adquisición superior a los 320.000 euros, se aplicará a viviendas habituales cuyo coste no supere los 390.000 euros y cuando la renta familiar percápita no exceda los 30.930 euros. La adquisición tendría que haberse hecho antes de la subida de los tipos de interés. Aproximadamente 450.000 hipotecados se beneficiarán de esta medida, con un ahorro fiscal de 90 millones de euros, según las estimaciones de la Comunidad de Madrid.

Iniciativas contra la despoblación rural

Además se pretende que municipios que no tienen población suficiente la pierdan y al mismo tiempo facilitar que los jóvenes vayan a esa localidad y puedan independizarse. Se combatiría así la despoblación en municipios rurales con menos de 2.500 habitantes (73 municipios) y fomentar la residencia de jóvenes menores de 35 años en estas áreas, para lo que se propone una deducción de 1.000 euros en el IRPF, ya sea para la compra o el alquiler de una vivienda que no sean de parientes de hasta tercer grado. La deducción se podrá hacer tanto en el año en el que activen la residencia o en el siguiente.

Adicionalmente, los jóvenes que compren o rehabiliten una vivienda en estos municipios podrán deducirse el 10% del precio de adquisición, con un límite anual de 1.546 euros, durante diez años fiscales. La vivienda no tendrá que superar los 250.000 euros. Esta medida está prevista para beneficiar a 1.200 ciudadanos y generará un ahorro de 1,2 millones de euros.

Bonificaciones Adicionales

Los beneficiarios también podrán acceder a una bonificación del 100% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para viviendas de segunda mano y en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) para viviendas nuevas. El impacto previsto de estas bonificaciones es de 7 millones de euros en ahorros adicionales para los madrileños.

La iniciativa, enmarcada en el Pacto Regional por la Vivienda, será presentada esta semana en la Asamblea de Madrid para su tramitación parlamentaria. La futura Ley, principalmente asociada al IRPF, incluye cuatro rebajas en este impuesto. “Tratamos de facilitar la vida a las familias de clase media para que sea más fácil la adquisición de viviendas o el mantenimiento de sus préstamos hipotecarios”, ha dicho Albert.