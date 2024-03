Ayuso amplía su agenda internacional en busca de inversión

La agenda internacional de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es un asunto que se cuida especialmente desde el gabinete de la mandataria autonómica. Y es que contar con una agenda internacional aumenta la visibilidad de un líder político en el escenario mundial. La de Ayuso va ganando peso a la par que la región despierta cada vez mayor interés y consigue más visibilidad en el exterior. Hoy, precisamente, inicia un viaje institucional a Santiago de Chile «con el objetivo de estrechar lazos económicos, comerciales, turísticos y educativos con este país hispanoamericano», anunció la presidenta autonómica ayer en el Pleno de la Asamblea.

Estará en la capital chilena entre el 22 y el 25 de marzo y desplegará una agenda económica que incluye reuniones y encuentros con empresarios e inversores de diferentes sectores productivos del país andino, un esquema similar al que ha mantenido en otras salidas internacionales. En esta ocasión, Ayuso estará acompañada por el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, con el objetivo de promocionar la Comunidad de Madrid como destino de referencia para potenciales alumnos de países latinoamericanos que quieran cursar estudios de grado y posgrado. Eso incluye visitas a la Universidad de Chile y a la de los Andes. Y es que parte del futuro de las universidades madrileñas pasa, precisamente, por atraer estudiantes extranjeros ante la caída de alumnado que se prevé en los próximos años por la bajada de la natalidad. La internacionalización se convierte así en un elemento importantísimo a tener en cuenta en la estrategia de los campus madrileños. De hecho, una de las medidas adoptadas recientemente por la Comunidad de Madrid es la rebaja de hasta el 85% en las matrículas para los estudiantes hispanoamericanos que cursen sus grados o posgrados en la región, una medida que los sitúa en igualdad de condiciones que los ciudadanos españoles y los de la UE.

No hace ni un mes que la presidenta madrileña también viajó a Bucarest (Rumanía), para participar en el congreso del PP europeo. Allí también se reunió con el vicepresidente del Comité Europeo de las Regiones y dejó un mensaje contundente contra el presidente del Gobierno: «Pido al Grupo Popular Europeo que no haya compadreo con ninguno de ellos (en relación al Ejecutivo y sus socios) porque eso no es convivencia», argumentó. «No se le puede blanquear nunca más».

Por otra parte, su postura proisraelí y su defensa de Israel como una democracia liberal han sido constantes en su mandato. Ha fortalecido los lazos con el Estado judía a lo largo de varios viajes internacionales. En enero pasado, Ayuso participó en la Reunión Anual en Recuerdo del Holocausto en Cracovia, Polonia, donde anunció la creación de un museo hispano-judío en Madrid. Visitó el Museo de Historia de los Judíos Polacos POLIN en Varsovia, en el barrio que los nazis convirtieron durante la Segunda Guerra Mundial en el gueto de Varsovia y participó en un homenaje a las víctimas del Holocausto en el campo de concentración de Auschwitz.

Hace un año, también visitó Jerusalén para explorar sistemas de seguridad y oportunidades de inversión. Durante su estancia, se reunió con el presidente de Israel, Isaac Herzog, y expresó su apoyo al Estado judío como un contrapeso en Oriente Próximo.

En octubre del año pasado la presidenta madrileña volvió a Nueva York en una nueva visita a la ciudad de los rascacielos. Su objetivo estuvo orientado a potenciar la marca Madrid, pero también a captar inversores en sectores estratégicos para la región. Y es que el Gobierno de la Comunidad quiere atraer inversión en campos que considera que son estratégicos, como el biofarmacéutico, el de las tecnologías de la información, el aeroespacial o el de la automoción.

Unos meses antes, en febrero de 2023, viajó a Londres para impulsar la región «como centro de inversiones y potenciar las relaciones institucionales con Reino Unido». Mantuvo encuentros con entidades financieras, fondos de vivienda o consultoras, uno de ellos con la presidenta de Microsoft Europa, Cindy Rose, con la que habló de posibles inversiones y de cómo avanzar en digitalización. Ayuso presenta la región como una de las más innovadores de Europa, convertida en el nodo digital y una de las favoritas para la localización de empresas del sector financiero tras el Brexit. Atrae a empresas pioneras a nivel mundial en distintos sectores estratégicos.