Ayuso, en Auschwitz, invita a no olvidar "cómo se perdió la dignidad"

En su segundo día en tierras polacas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, protagonizó una conmovedora visita al campo de exterminio nazi de Auschwitz, rindiendo homenaje a las víctimas del Holocausto. Este emotivo acto tuvo lugar a escasos días del 79º aniversario de la liberación del campo, marcando así un respetuoso tributo a la memoria histórica. Al adentrarse en el Museo Memorial Auschwitz-Birkenau, Ayuso no pudo evitar expresar la trascendencia de no olvidar «cómo se perdió la dignidad» en ese siniestro lugar, donde la vida de 1,3 millones de personas, mayoritariamente judíos, se desvaneció en las sombras de atrocidades que marcaron la historia. La presidenta resaltó la importancia de recordar estos eventos, que sucedieron «no hace tanto, y no muy lejos», según informó Ep.

Ubicado a unos 66 kilómetros al sur de Cracovia, Auschwitz se erige como un símbolo conmovedor del Holocausto judío, al ser el escenario de uno de los mayores exterminios planeados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Ayuso, cuyo periplo polaco comenzó con una visita a un museo sobre la vida judía en Varsovia, anticipó que participará en los actos oficiales que conmemorarán la liberación del campo el próximo 27 de enero de 1945.

Hoy, la presidenta regional tiene programado participar en un simposio auspiciado por la Asociación Judía Europea (EJA), enfocado en analizar el antisemitismo en internet. Entre las personalidades destacadas que participarán, se encuentra el magnate estadounidense Elon Musk, en lo que promete ser un debate enriquecedor sobre un tema crucial en la actualidad.

Díaz Ayuso, conocida por expresar su apoyo al pueblo hebreo y al Estado de Israel, describió a este último como «la gran democracia de Oriente Medio». Su segunda visita oficial a Israel, en febrero del año pasado, incluyó una reunión con el presidente Isaac Herzog. Desde Auschwitz, la presidenta lanzó un conmovedor llamamiento a no olvidar «cómo se perdió la dignidad».