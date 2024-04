Ayuso, a Sánchez: "Nosotros no vamos a ceder un pelo, porque mirando hacia otro lado... hasta aquí nos han traído"

La resaca política de estos pasados cinco días de reflexión de Pedro Sánchez ha tenido su valoración, esta mañana de martes en Cope por parte de la presidenta madrileña. Isabel Díaz Ayuso ha afirmado, al hilo de las acusaciones del presidente del Gobierno contra periodistas, presentadores o jueces que "Sánchez es el fango y el que ha utilizado esta estrategia durante todos estos años. Nos hemos ido poniendo de perfil porque, en democracia, nunca habíamos vivido algo semejante. Las democracias liberales no están preparadas para que se 'cuele' un personaje como Sánchez".

Respecto a la labor de oposición que realizará ahora el PP, criticada con dureza por el Gobierno, con todo este escenario sobre la mesa y su permanencia en Moncloa, explica Ayuso que "estamos en una situación inédita. Parte de la prensa internacional no daba crédito al conocer las gestiones que realizaba el presidente del Gobierno, en ámbitos a los que ella no pertenecía. Han visto como la mayor de las críticas que hace el presidente, es decir 'me están criticando'... en todos los países, por supuesto, que los Gobierno reciben críticas. Y te aguantas".

Díaz Ayuso aseguró que Sánchez "solamente ha allanado el terreno a los suyos para ir contra los jueces. Contra la prensa. Hay que ir preparándose, porque el escenario es inédito. Nosotros no vamos a ceder un pelo, porque mirando hacia otro lado... hasta aquí nos han traído. Comenzaron en País Vasco y Cataluña y mirad hasta donde han llegado".

"Nosotros no podemos entrar en ese juego de la polarización y los frentes porque todo lo que está pasando es gravísimo. España tiene problemas migratorios, de credibilidad, falta estrategia en Defensa...", enumera Díaz Ayuso en COPE.

Se queja Sánchez de que la democracia está en peligro, apunta Ayuso: "¿Seguro? Hace todo como le viene en gana, y la parece poco. Porque la democracia no está hecha a su medida. Y desde el PP y desde los gobiernos autonómicos vamos a estar ahí para estar a la altura de las circunstancias. Nunca la libertad en España, desde el 75, ha estado tan en juego" le refutó.

Enumera y recuerda que Sánchez "no tiene PGE, está vendiendo España y utilizando los recursos de las demás autonomías y haciéndolo todo a la contra para no bajarse del poder, aunque no le den los datos. Va a deslegitimar el Senado. Nos quiere pobres, nos quiere dependientes, con la subvención, quiere unos ciudadanos y a una población empobrecida y dependiente".