Begoña Gómez elude dar explicaciones en la Asamblea sobre su cátedra en la Universidad Complutense: “La verdad pondrá las cosas en su sitio”

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha eludido dar explicaciones en la Asamblea de Madrid, en la que estaba citada a comparecer hoy, a las 10:00 de la mañana, sobre su Cátedra de Transformación Social y Competitiva.

La comisión busca esclarecer si hubo trato de favor en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en relación con Begoña Gómez y las posibles irregularidades en la concesión de cátedras y másteres, pero la mujer del presidente del Gobierno no despejó dudas.

Aunque su presencia era obligatoria, Gómez se acogió a su derecho a no declarar, en la sala Caserón de San Bernardo de la Cámara. "Todo esto tiene un objetivo político evidente, solo tiene que fijarse en la lista de denunciantes, y por esta razón, y aconsejada por mi letrado, me voy a acoger a mi derecho a no responder a sus preguntas, tras cumplir con mi obligación de comparecer en esta comisión. Más pronto que tarde, la verdad pondrá las cosas en su sitio”, ha sentenciado, tras cargar contra la comisión en la que estaba participando, "la colección de denuncias judiciales y cantidad de bulos y difamaciones".

En un minuto de intervención Gómez ha puesto en valor su labor profesional "labrada con mucho esfuerzo y con mucha dedicación". Y después abundó en el asunto: "Desde hace 25 años trabajo en consultoría y docencia. He coordinado equipos, he dirigido proyectos, he asesorado a más de medio centenar de profesionales en el sector privado y en el tercer sector", puntualizó. Para contar, a renglón seguido, que hace doce años que inició una colaboración con la universidad Complutense en Madrid como codirectora de un máster de títulos propios para formar a profesionales especializados en proyectos sociales y de sostenibilidad. Es en el 2020 cuando esta colaboración se amplía con la creación de una cátedra extraordinaria, que es una práctica habitual dentro de las universidades públicas y, además, no remunerada"

Gómez está siendo investigada por el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción, además de apropiación indebida del software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) e intrusismo profesional.

La diputada del Grupo Popular Mercedes Zarzalejo planteó a Gómez, para empezar, una cascada de preguntas: "cómo ejerció de profesora universitaria sin serlo, cómo pudo ser la directora de una cátedra sin titulación ni méritos para ello, cómo logro dirigir unos másteres de los que ni siquiera podría haber sido alumna, cómo consiguió financiar una cátedra de nueva creación con unos fondos muy superiores al del resto de las cátedras universitarias de la Complutense, por qué, parece ser que se apropió de un software con el dinero de todos los madrileños y por qué abusó" de su condición de esposa de presidente del gobierno para impulsar una carrera profesional que, hasta entonces nunca había tenido". Después fue lanzando una pregunta tras otra sin ningún tipo de respuesta de Begoña Gómez.

Aunque su asistencia era obligatoria, el hecho de que no declarase no evitó, sin embargo, que Gómez tuviera que poner los pies en la Asamblea a cuenta de la comisión impulsada por el Grupo Popular, ni toda la expectación mediática que amplifica el caso de cara a la opinión pública.