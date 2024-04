Un botín de 100.000 euros: detienen a una empleada de hogar en Chamberí por robar joyas

Agentes de Policía Nacional han detenido a una empleada de hogar por sustraer joyas valoradas en más de 100.000 euros en un domicilio del distrito de Chamberí. Tras identificar a una mujer como presunta ahora de los hechos, se realizó un registro en su vivienda donde se localizaron e intervinieron numerosas piezas de joyería, así como monedas y billetes de pesetas, con valor numismático, y otros de procedencia extranjera. La investigación se inició el pasado 4 de marzo, cuando la propietaria de una vivienda se personó en dependencias policiales para denunciar diversas sustracciones de las que había tenido constancia en semanas anteriores. Las pesquisas policiales permitieron identificar a una mujer que realizaba tareas de limpieza en este domicilio como presunta responsable de los hurtos, procediendo, al día siguiente de dicha denuncia, a realizar un registro en la vivienda donde residía la presunta autora. En este domicilio fueron localizadas numerosas piezas de joyería, así como monedas y billetes de 100, 500 y 1.000 pesetas –con valor numismático por su fecha de impresión y acuñación–, y otros billetes de procedencia extranjera. La investigación permitió, además, acreditar, que esta mujer cometía hechos similares con frecuencia y en otros domicilios, aprovechándose de los vínculos de confianza que alcanzaba con sus víctimas, generalmente personas de edad.

Asimismo, contaba con recursos para dar salida a los efectos sustraídos a través de canales de receptación y otras vías ilegales. Por estos hechos, esta mujer fue detenida y pasó a disposición de la autoridad judicial como presunta responsable de un delito de hurto.

Exposición de las joyas

Debido a que la arrestada prestaba servicios en múltiples viviendas, algunos de los efectos recuperados en esta investigación no han sido reintegrados a sus legítimos propietarios, al no existir denuncias hasta el momento que acrediten su sustracción. Las piezas de joyería intervenidas, no obstante, pueden encontrarse en la ex exposición virtual de joyas y objetos de valor recuperados de la página oficial de la Policía Nacional. Esta exposición, en continua actualización, cuenta a día de hoy con más de 3.000 fotografías de joyas clasificadas en distintos apartados, según el tipo de joya –pendientes, pulseras, broches, anillos…- y que proceden de operaciones de la Policía Nacional llevadas a cabo por toda España. Cualquier persona que haya sufrido la sustracción de algún objeto valioso o pieza de joyería, puede buscar de una forma sencilla e intuitiva entre una colección de miles de piezas. Se trata de objetos que, a pesar de las pesquisas que llevan a cabo los distintos grupos de investigación para devolverlas a las víctimas de hechos delictivos, no han podido ser entregados a sus propietarios tras recuperarlos en distintas operaciones policiales.