Charo Marcos: «Sometemos a los lectores a una cantidad ingente de información»

Alrededor de 25.000 suscriptores reciben cada mañana un mensaje firmado por Charo Marcos. Y es que con ella hemos aprendido que no hay excusa para no estar al día de lo que sucede en el mundo.

Quizá en 2023 todos, o casi todos, sepamos lo que es una newsletter en nuestra bandeja de entrada. Sin embargo, en 2017 el uso de dicha herramienta como medio informativo no era tan común. Ese año fue cuando la periodista Charo Marcos fundó Kloshletter, la primera newsletter de información general que se editaba en España. Su nombre, tan original como disruptivo, es un tributo al icónico sombrero Cloche, un símbolo de la evolución social femenina en el siglo XX, cuando llegaba una nueva era de conquista para la mujer, comenzando a disfrutar de mayor libertad y desarrollo individual. Con esta idea, creó un boletín gratuito totalmente artesanal. En Kloshletter no se utilizan máquinas, robots ni algoritmos predeterminados. En su lugar, se aplica un criterio periodístico después de revisar más de 30 medios de comunicación diariamente. A partir de este proceso, seleccionan, organizan, redactan y explican cuidadosamente las noticias para que el usuario suscrito reciba una actualización en menos de cinco minutos.

Tres años después, llegó A.M. el podcast que daba voz a Kloshletter, de lunes a viernes a las ocho de la mañana. Y así, es como Charo Marcos ha dado vida a una comunidad donde el café, el desayuno y conocer los temas del día ha pasado a formar parte de la rutina y cotidianeidad de miles de personas. «El problema es que nosotros, los periodistas, a veces sometemos a los lectores a una cantidad ingente de información y lo único que genera es que se sientan perdidos. Mi intención fue hacer una radiografía lo más completa posible; por lo que mi trabajo consiste en facilitar la labor de la gente a estar informada, trasladando los mejores datos o los más interesantes».

Según expone Charo Marcos, el público de ambos medios –lectores y oyentes– son complementarios: «Kloshletter no se ha resentido con el nacimiento de A.M., sino que se ha ensanchado y multiplicado; hemos sumado audiencia. Pero es cierto que el público del podcast es más joven».

Una firma de veracidad

Apelando al máximo nivel de honestidad posible, Charo pronuncia: «Me gusta recordar que es algo que hace una persona con sus manos y cabeza todos los días. Por eso, algunas veces meto la pata y pido disculpas, porque no soy infalible». Además, la periodista no teme a la llegada de los efectos que pueda tener la inteligencia artificial en el sector: «Apuesto por una información más cuidada, precisa y artesana. Probablemente eso me haga llegar a un conjunto más reducido de personas pero que pone en valor el hecho de que la prescripción sea humana. Puede ser que la inteligencia artificial me ayude a enviar mis correos de forma más eficaz o a segmentar mejor los grupos, pero desde el punto de vista del contenido, sigo pensando que la figura del periodista que contrasta información es única».

«Una madrileña de Cantabria»

Cántabra, pero que firmó su primer contrato en Madrid, en la redacción del medio donde hoy ustedes leen estas palabras. Su experiencia abarca más de 15 años en la profesión, desde LA RAZÓN, Antena3, El Mundo o los informativos web de RTVE, hasta su propio podcast A.M., o Geopolítica Pop. También formó parte de las estrategias digitales de la agencia Prodigioso Volcán, donde confiesa haber despertado su «vena más creativa».

Fue el barrio de Chamberí quien la recibió para que hoy, décadas después, considere Madrid su hogar. La plaza de Olavide le recuerda sus comienzos, «donde soñaba con mi trabajo de periodista. Soy madrileña de Cantabria, siempre lo digo».

El proceso de criba en su trabajo no es sencillo, sobre todo si tenemos en cuenta la reciente coyuntura electoral tan intensa que hemos vivido, así como la información centrada principalmente en Madrid, dejando fuera muchos temas que ocurren a diario: «Los medios generalistas tenemos una visión muy centralizada de la realidad y es algo que debemos corregir». Y en una profesión que siempre está en crisis y enfrentándose a cambios constantes: «Tenemos el reto constante de ganarnos la confianza y respeto de los lectores», concluye.