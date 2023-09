El "cielo de Madrid" luce en el Teatro Real gracias a Jaume Plensa

El artista Jaume Plensa abre desde este martes una "ventana" en la cúpula de la Sala Principal del Teatro Real al "maravilloso" 'Cielo' de Madrid, gracias a una proyección del firmamento madrileño que se podrá contemplar antes de cada función y en el entreacto.

Así lo ha dado a conocer este lunes la institución cultural, en una rueda de prensa en la que han participado el presidente del Teatro Real, Gregorio Marañón; el polifacético artista Jaume Plensa; y el mecenas Juan Antonio Pérez Simón.

El proyecto, titulado 'Cielo', podrá disfrutarse por primera vez en el tondo central del teatro antes de que dé comienzo este martes la primera función de la temporada 2023/2024, 'Medea', de Luigi Cherubini, con la presencia de los Reyes Felipe VI y Letizia.

"Hemos filmado el cielo de Madrid desde la azotea del teatro. Yo creo que si algo tiene maravilloso Madrid es su cielo y me parecía indispensable abrir el teatro a ese cielo", ha explicado Plensa tras presentar el proyecto a la prensa, que ha respondido a la proyección con el "silencio". Esa misma reacción es la que el artista espera provocar en el espectador, según ha confesado, y prepararle para disfrutar de la ópera que está a punto de ver.

Pintar pero no con pinturas

De este modo, tanto los espectadores del Teatro Real, como todos aquellos que visiten el recinto podrán contemplar el cielo de Madrid desde el interior de la Sala Principal. "Me pareció importante que en el siglo XXI pudiéramos pintar, pero no con pinturas, algo tan clásico como son los cielos que decoran las grandes cúpulas en teatros y palacios. Solo nos faltaban los ángeles, pero creo que esto está en nuestras cabezas", ha relatado el artista catalán, que ha confesado que este proyecto ha sido como un "ensueño".

Cada proyección, de unos 20 minutos de duración, mostrará un cielo en movimiento que va evolucionando tanto en luz como en color en función de las distintas horas del día. Para ello, se han grabado siete 'clips' diferentes, en alta resolución (4K) durante tres días del pasado mes de junio. "Me gustaba que el teatro abriera sus ventanas y sus puertas a la comunidad de Madrid, a la gente que vive aquí", ha declarado.

Durante la presentación de la obra, el presidente del Teatro Real, Gregorio Marañón, ha explicado que la idea de este proyecto surgió en el año 2007, un momento en el que el Real se había planteado reunir una colección de arte contemporáneo "relevante", que finalmente no se realizó. "No se hizo porque no era el tiempo. Estábamos en el inicio de la gravísima crisis de 2008. Yo creo que habría sido un error", ha afirmado.

"Hoy está todo muchísimo más claro. El teatro tiene un perfil reconocido y una entidad patrimonial clarísima", ha manifestado Marañón, que cree que "esta obra, 'Cielo', tiene todo el sentido. Es una ventana abierta". Así, el presidente del Teatro Real ha agradecido a Jaume Plensa su "perseverancia" y la "generosidad" con la que ha abordado el resultado final.

El artista ha contado con la colaboración de los equipos técnicos del teatro, encabezados por Natalia Camacho y Celeste Carrasco; y Juana Jiménez, en la dirección de fotografía de la película. La realización de postproducción y color han sido realizados por Luciérnaga Color; la instalación de los proyectores por Cinemanext, y el estudio técnico de mapping por Yoic Lambert.

"Siempre he tenido nostalgia de mi país. Cuando volví desde México a España siendo ya un adulto puede apreciar la verdadera dimensión de su riqueza artística y comprobé que los cielos de Sorolla y de Velázquez eran reales, auténticos, como lo son los que podemos contemplar desde ahora en el Teatro Real gracias a Jaume Plensa", ha declarado Juan Antonio Pérez Simón.