El círculo que Ayuso cierra hoy en Bilbao: "Mi pulso es a Bildu, no a Feijóo"

Isabel Díaz Ayuso participará hoy en un mitin en Bilbao. Desde el Palacio Euskalduna, dará su apoyo a la cabeza de cartel del PP al Ayuntamiento de la capital vizcaína. Y es que además de la batalla que está protagonizando en Madrid de cara al próximo 28 de mayo para tratar de revalidar su Gobierno, Ayuso también participa en los comicios municipales de Bilbao. De manera simbólica. Cierra la lista electoral de su partido. Esta circunstancia, también el propio mitin de esta tarde, viene a cerrar un círculo en su biografía política. En el País Vasco despertó su intención de afiliarse al PP, al ver el impacto que la presencia de ETA tenía en la vida de sus vecinos. Especialmente de los jóvenes. Lo contó ayer: «Yo soy periodista y trabajando como tal fui a las elecciones del 2004-2005 de María San Gil y no pude imaginar cómo podía ser que en España personas de mi edad pudieran mirar cada mañana los bajos de su coche por si les habían instalado una bomba o tenían que ir a la universidad a hacer los exámenes escoltados y haciéndolos en el despacho del profesor para no molestar a los alumnos». Tras aquellos viajes de campaña al País Vasco, la ahora presidenta volvía a Madrid y podía seguir con su vida en libertad. Pero no aquellos a los que había conocido a solo unas horas en coche. «Desde entonces me di cuenta de que en España teníamos un problema gravísimo con un proyecto que no se va a contentar, que va a seguir anexionándose posteriormente con otras zonas de España. Es un proyecto que atenta contra lo más básico, los derechos fundamentales: la libertad y la vida y que ellos mismos han metido en campaña en el momento en el que 44 condenados por terrorismo están en unas listas, a mi juicio, incumpliendo la ley de partidos».

Porque la visita de Ayuso a Bilbao coincide con el punto álgido de la polémica en torno a Bildu y a la inclusión de personas condenadas por delitos de terrorismo en las listas de la formación de la izquierda abertzale, socios del Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso. Coincide también con la semana en la que la candidata del PP a la Presidencia madrileña ha dejado más patente que nunca su posición en torno a la necesidad de repensar si este episodio supone un incumplimiento de Ley de Partidos y, por tanto, es necesario activar un proceso de ilegalización. «Yo lo único que estoy pidiendo es que se revise simplemente, que se lleve a los tribunales y que a través de los mecanismos de la ley se vea… yo no estoy diciendo “ilegalizar un partido porque me cae mal”. Lo único que pido es que simplemente el Senado o en el Congreso se inste al Supremo, como pide la Ley de Partidos, a que lo miren». Hay quien ha interpretado la posición de Ayuso como una desautorización al discurso de Alberto Núñez Feijóo, presidente nacional de los populares, en la medida en la que éste no ha puesto sobre la mesa el botón rojo de la ilegalización. La líder madrileña explicó también ayer el porqué de su postura: «Esto no es una venganza, yo no pido venganza, yo pido simplemente que se haga justicia y no necesito electoralmente este asunto. Creo que si en lugar de estar hablando de 44 condenados por terrorismo, habláramos de 44 condenados por fascismo o por violaciones de otro tipo nadie lo dudaría en, por lo menos buscar y pensar si esto es legal o no. No es un pulso al Partido Popular, ni muchísimo menos a mi presidente. Es un pulso a Bildu», destacó durante una entrevista radiofónica.

Insistió en ello Ayuso pocas horas después en un acto de campaña con militantes en Parla: «Muchas veces en la vida lo correcto no siempre es lo conveniente y no estamos aquí precisamente para hacer lo que nos conviene sino para hacer las cosas conforme a derecho con las cosas que son nobles y que están bien hechas. Y ahora buscan una discrepancia en el Partido Popular promovida por Sánchez desde Moncloa con ese rodillo para quitarse de encima la tensión y el bochorno que supone estar pactando con Bildu desde hace años y estar utilizando una polémica que ellos mismos alimentan para no tener que explicarlo». Durante su discurso, la candidata popular puso el acento en cómo «los mensajes del Gobierno y los mensajes de Bildu siempre van en la misma dirección y se ayudan unos a los otros, que nos expliquen esa convivencia y no nuestro partido, que está intentando dar soluciones para evitar que el desastre de Bildu vaya a mayores». Recordó también cómo la formación abertzale, en su propia web, no es esconde y deja claros sus objetivos: «Van a buscar la independencia del País Vasco y anexionarse otros siete, como llaman ellos, territorios y no pararán hasta después hacer lo mismo en Navarra, en La Rioja, en Cantabria y en Francia mientras en paralelo hacen lo mismo los nacionalistas con Cataluña, con la Comunidad Valenciana o con Baleares. Son la misma miseria y la misma ruptura de España, los enemigos de la misma… nos lo vienen diciendo a la cara desde hace décadas: “no queremos ser España, queremos la ruptura”».