Colmenar Viejo homenajea al exalcalde Jorge García

Una profunda tristeza se mezclaba con los sinceros agradecimientos a Jorge García Díaz, alcalde de Colmenar Viejo desde 2016 a junio de 2023. A los 43 años, el exregidor falleció la mañana del jueves 12 de octubre en un fatídico accidente en su vuelta a Colmenar desde Guadalix de la Sierra. Su vida se apagó en una peligrosa curva en la M-608, tras una colisión frontal con otro vehículo, en el que viajaba una familia.

Ante un pueblo abatido por la tragedia, el Ayuntamiento y la parroquia han querido despedir a Jorge García con todos los honores. Desde las 19:00 del jueves y hasta las 12:00 de ayer, la capilla ardiente en el salón de plenos del Ayuntamiento de la localidad madrileña no dejó de recibir a vecinos del pueblo y amigos de quien fue su alcalde durante siete años. Además, diversas personalidades de la política, la cultura y el mundo taurino acudieron ayer a Colmenar Viejo para despedirse de Jorge García. No faltó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Cabe recordar, que García iba en las listas de la líder del PP de Madrid y ejercía desde las últimas elecciones como diputado de la Asamblea madrileña. Ayer, un crespón negro marcaba su escaño. Asimismo, Juan Lobato, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, se trasladó hasta Colmenar para estar presente en este homenaje. Había coincidido mucho con él durante su etapa como alcalde de Soto del Real. «A veces escuchas esto de que los políticos del PP y del PSOE no pueden trabajar juntos, «pues no es verdad y Jorge lo demostró», indicó Lobato a Servimedia.

Al mediodía, trasladaron su féretro desde el Ayuntamiento de la localidad hasta la Basílica Asunción de Nuestra Señora. Una comitiva de la actual administración local acompañó a los padres y familiares de Jorge García, seguida por centenares de colmenareños, además de ganaderos del pueblo y de la sierra madrileña, políticos del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad. Se vio visiblemente afectados a las autoridades locales y a personalidades como Miguel Abellán, director Gerente del Centro de Asuntos Taurinos.

El párroco rector, José Francisco García Gómez, ofició una emotiva misa de cuerpo presente en memoria de Jorge García. El párroco quiso dejar claro ante todos los presentes que él estaba ahí no como sacerdote, sino como «un amigo».

Describió varias de sus cualidades principales: su enorme bondad, sus gustos por el Atlético y por los toros, y narró alguna que otra vivencia conjunta en la que destacó su timidez, pero, sobre todo, su entrega a los vecinos de Colmenar (de cualquier ideología y condición). «Una vez le dije: ‘‘Jorge, eres más católico que yo’’», ha confesado el párroco, pues el entonces alcalde era «capaz de mirar a los ojos del otro» y disfrutar de una charla cercana, directa, aunque el vecino hubiera comenzado la conversación increpándole. Recordó que ante cualquier problema, al otro lado del teléfono, Jorge siempre respondía con un: «Yo me encargo». Por eso, reconoció el párroco, «ahora me encargaré yo de llevarte hasta el cielo».

Tras la sentida misa, la basílica se fundió en un enorme aplauso, en un intento de servir de consuelo a los familiares de Jorge García, pero también de agradecer sus más de 20 años de labor de servicio a Colmenar Viejo, primero como concejal y después como alcalde.