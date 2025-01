La Comunidad de Madrid ignora a Urtasun y comprará Velintonia

La Comunidad de Madrid comprará Velintonia, la casa de Vicente Aleixandre, con un objetivo cultural. Y lo hará en solitario, sin tener en cuenta al Ministerio de Cultura, al que acudió hace un año para pedirle una reunión con la idea de que el Ministerio se hiciera cargo de la adquisición de la casa del poeta, mientras que la Comunidad y el Ayuntamiento se encargaran de llenarla de actividad.

El asunto quedó en un cajón en el Ministerio de Ernest Urtasun durante un año y no fue hasta este lunes cuando el titular de Cultura propuso al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso retomar las conversaciones para la compra de la casa del Premio Nobel.

El consejero de Cultura, Mariano de Paco Serrano, ha manifestado hoy que la Comunidad sigue interesada en comprar la casa del principal poeta del surrealismo español y pujará en la subasta en la que salga la casa, que se espera que sea inminente. «Pujaremos por la casa que el Ministerio ha tenido olvidada, pero nosotros, en vista de ese olvido, hemos decidido recabar el presupuesto necesario para hacer la compra», ha dicho tajante.

La Comunidad de Madrid quiere convertir Velintonia en un gran centro cultural y de la poesía. Espera dedicarlo a la vida y obra del poeta de la Generación del 27 con el fin de preservar y difundir su legado cultural, y que se convierta en un lugar de encuentro para actividades literarias y culturales.

De Paco no ha ocultado hoy su indignación con el ministro Urtasun por tardar un año en contestar a una carta. «Si tardan un año en hacer algo así, ¿cómo van a reformar el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem) en una legislatura o cómo van a acometer la reforma tan necesaria del Estatuto del Artista para los profesionales de las artes escénicas? El ministro Urtasun necesita hacer una acción coordinada con los otros ministerios para que aprueben de una vez por todas el Estatuto del Artista, y no lo está haciendo. Se está perdiendo en los anuncios ideológicos. No tiene mi confianza. El ministro está más preocupado en los aeropuertos y en su ideología; nosotros, en la cultura y la poesía», ha remarcado.

De Paco ha recordado que la Comunidad dio el paso de comprar la casa una vez comprobado que el Ministerio no había hecho nada en mucho tiempo. A todo eso se une que el inmueble precisa de una reforma antes de que pueda abrirse al público. «La casa tiene unos problemas estructurales y también los herederos han hecho caso omiso de los requerimientos del Ayuntamiento».

En concreto, el consejero ha señalado a Amaya Aleixandre, la heredera del poeta que tiene mayor porcentaje de la vivienda, que «no está reparando los desperfectos del inmueble».

Ahora la Comunidad de Madrid está dispuesta a comprar la casa cuanto antes para también abordar los problemas estructurales que presenta.