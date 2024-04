Cuando rezar cantando vale por dos

Lo dijo el Papa Francisco hace un año: «rezar cantando, es rezar dos veces». Después del éxito del año pasado, la Fiesta de la Resurrección vuelve a la Plaza de Cibeles. Este festival de acceso libre nació en 2023 con el único propósito de que los cristianos celebraran el hecho más importante que para ellos ha habido a lo largo de la historia: la Resurrección de Cristo. «Puesto que como dice San Pablo, sin la resurrección de Cristo nuestra fe no tendría sentido. Y organizar una fiesta lúdica, con canciones, y a la que se pudiese acercar tanto los cristianos como los que no lo son, nos pareció una forma adecuada», cuenta a LA RAZÓN Alfonso Bullón de Mendoza, Presidente de la Universidad San Pablo CEU y de la Asociación Católica de Propagandistas, organizadores de esta fiesta. Las cifras les avalan, hace un año más de 60.000 fieles acudieron a la cita. Una respuesta que no esperaban pero que recibieron con gran alegría: «no sólo por ver tanta gente reunida para celebrar, sino por ver una enorme cantidad de gente joven y de familias. Ver tantas familias yendo hasta allí para compartir fue emocionante», confiesa. Como novedad, este año se colocarán diversas pantallas y altavoces por el Paseo de Recoletos para que el público pueda disfrutar de esta propuesta musical.

Esta segunda edición estará presentada por el influencer Nachter y el presentador Jota Abril y contará con las actuaciones de Modestia Aparte, Marilia -ex integrante de Ella Baila Sola- o Hakuna Group Music, HTB Worship (Alpha), Juan Peña, Estenez, Dj Padre Guilherme y Dj El Pulpo. Una selección de artistas que han hecho desde la Asociación en función en base a dos motivos: artistas comprometidos con la música religiosa y otros grupos más conocidos y enfocados a las generaciones más maduras. «Todos han estado muy predispuestos a participar y nosotros más que agradecidos por que lo hagan». En los últimos años, la música religiosa se ha convertido en un fenómeno musical impresionante, no solo en España, también en el extranjero. Grandes grupos como Hillsong o For King & Country, cuentan con millones de seguidores en redes. «Tampoco hay que olvidar que dentro de los Grammy hay una categoría que premia este tipo de música. Esto es reflejo de la fuerza que tiene esta hoy en día en el mundo anglosajón».

Con esta nueva edición, pretenden que sea una celebración que se vaya consolidando. «Nuestro propósito es que se celebre todos los años, es una fiesta que nace con vocación de perpetuidad. Esperamos que cada vez pues se vaya consolidando más, vaya siendo más conocida y por tanto atraiga un número mayor de gente», asegura Bullón. Como presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, en los colegios y universidades de San Pablo CEU, cree que «a nivel general posiblemente la presencia de la fe ha disminuido entre los jóvenes». Sin embargo, si les considera comprometidos. «Es decir, ahora se ve que los pequeños grupos que a lo mejor que antes había en pastoral, son cada vez más numerosos y más entusiastas», y añade, «una cosa es una evolución general de la sociedad, que es evidente que va en un sentido cada vez de una mayor descristianización, pero por otro lado que los núcleos cristianos pues digamos que están siendo cada vez más sólidos y cada vez con una actividad mayor».

Cursos y peregrinaciones

La Asociación Católica de Propagandísticas lleva desde 1908 dedicada a la propagación de la fe católica y al apostolado, formando e instando a sus miembros para que tomen parte activa en la vida pública y sirviendo de nexo de unión de los católicos. Cuenta con 23 centros repartidos por toda España, en los que se realizan numerosas actividades, entre las que destacan los cursos de verano y las peregrinaciones. Una de sus principales acciones es el Congreso de Católicos y Vida Pública que se celebra anualmente desde 1999, y que con el paso del tiempo se ha convertido en un referente del catolicismo español. A este congreso se sumaron, desde el 2006, las Jornadas Católicos y Vida Pública que recorren España cumpliendo con el fin asociativo de promover el bien común y los principios del humanismo cristiano en todos los ámbitos.