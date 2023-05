Día 1 del modelo de patinetes que limita su uso indebido

Hoy comienzan a operar en la capital los patinetes eléctricos compartidos bajo el nuevo modelo de autorizaciones establecido por el Ayuntamiento de Madrid. Fue el año pasado, cuando el Área de Medio Ambiente y Movilidad, dirigido por Borja Carabante, modificó la redacción de estas autorizaciones para adaptarlas a las necesidades de movilidad de la ciudad y su normativa. Bajo la única premisa de que estos contribuyan a favorecer la movilidad sostenible, pero de un modo ordenado, seguro y que garantice la accesibilidad universal. Este nuevo de modelo pretende además, subsanar los problemas que se han detectado con el uso de estos vehículos tras las primeras autorizaciones otorgadas en febrero de 2019.

Los más importantes son los estacionamientos indebidos en zonas peatonales y la circulación por zonas no permitidas. Con las renovadas autorizaciones se persigue el objetivo de racionalizar el uso del limitado espacio de la vía pública a fin de lograr un equilibrio entre los distintos actores que la comparten. Atendiendo a este criterio, son tres las empresas a las que se restringe la posibilidad de operar en la capital con un negocio de patinetes eléctricos compartidos sin base fija y que limita a 6.000 los vehículos que pueden desplegar entre las tres. Estas han sido seleccionadas por ser las que obtuvieron la puntuación más alta en la valoración de los criterios de concesión de dicha autorización. En cuanto al resto de operadores que funcionaban con las antiguas autorizaciones, deberán retirar todos los patinetes de las vías madrileñas o, de lo contrario, los agentes de la autoridad podrían llevárselos.

Hasta ahora, el principal problema del sistema de alquiler de patinetes era el estacionamiento indebido en lugares no habilitados por parte de los usuarios. Sin embargo, el nuevo modelo de autorizaciones permitirá introducir importantes mejoras en el servicio. Las empresas cuentan con desarrollos tecnológicos en sus aplicaciones para obligar a aparcar a los clientes únicamente en las zonas habilitadas en el distrito Centro. En el resto de la ciudad, podrán estacionar fuera de las reservas habilitadas siempre que no exista una plaza para motocicletas, ciclomotores, bicicletas y VMP a menos de 50 metros del punto de estacionamiento. Además, no se permitirá en ningún caso iniciar o finalizar el trayecto en calles de prioridad peatonal ni en las aceras ni en espacios peatonales contiguos a parques históricos como El Retiro.

Respecto a la circulación por las aceras, el nuevo modelo impide que los patinetes que circulen por la capital lo hagan. Además, los operadores retirarán los vehículos aparcados incorrectamente o dañados en el plazo de una hora a partir de su detección. De cara a procedimientos sancionadores o exigencia de reparación de daños contra el patrimonio por parte del Ayuntamiento, las empresas deberán incluir un registro de estacionamiento mediante sus aplicaciones para que los usuarios puedan incluir fotografías y la ubicación exacta del patinete al abandonar el servicio, de modo que sea posible verificar que el aparcamiento se ha producido conforme a la Ordenanza de Movilidad Sostenible.

Se tratan de patinetes completamente nuevos y que disponen de luces, timbre y elementos reflectantes homologados conforme a la normativa vigente. Disponen de baterías extraíbles y cuentan con el certificado emitido por la DGT que garantiza el cumplimiento de las características técnicas aprobado por este organismo, a pesar de no ser aún obligatorio. Cada patinete cuenta con un sistema que permite la geolocalización y su identificación para poder integrarse en una plataforma multimodal, incluida Madrid Mobility 360. Las autorizaciones tienen un plazo de duración de tres años con posibles prórrogas por plazos de seis meses en atención a la evolución de la demanda.

Asimismo, y con el objeto de garantizar la seguridad vial en la ciudad, las empresas tienen la obligación de impartir cursos prácticos de circulación segura en patinete a lo largo de la duración de la autorización según su oferta y pondrán en marcha un Plan de Acción para dar a conocer a los usuarios la normativa y los criterios básicos de circulación segura en patinete eléctrico. En un compromiso con la mejora ambiental de la ciudad y la apuesta por la movilidad sostenible, todas las empresas funcionarán con el 100 % de la flota de vehículos para la logística del servicio con etiqueta CERO de la DGT.