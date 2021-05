Dice de ‘Isa’ que es su «partner». Este 4 de mayo, también en la papeleta electoral. José Luis Martínez-Almeida, además de alcalde de la capital, es el número 134 de la candidatura encabezada por Díaz Ayuso en las elecciones del martes. Él lo ha dado todo en la campaña, desde los grandes mítines a los paseos a pie de calle. Es optimista, pero pide que nadie se quede en casa. Atiende a LA RAZÓN antes de acudir a un acto del partido en Chamberí, el barrio de Ayuso. Como buen futbolero, acepta el reto de devolvernos las preguntas al primer toque.

–¿Qué es lo último que Madrid necesita el 4 de mayo?

–Una victoria de la izquierda.

–Es el último de la lista del PP y está teniendo un gran protagonismo en la campaña. ¿Cómo lo está viviendo? ¿Qué percibe en los barrios?

–Lo estoy viviendo, en primer lugar, con agradecimiento, porque Isabel Díaz Ayuso considera que soy un activo como para cerrar la lista electoral. Y, en segundo lugar, la verdad es que lo estoy viviendo con mucha ilusión, por cierto, la misma ilusión con la que la gente se dirige hacia nosotros en la calle. Hacía mucho, de verdad lo digo, que no veía tanta movilización en favor del Partido Popular en las calles de Madrid, sobre todo en favor de Isabel Díaz Ayuso.

–¿Es verdad que no descarta salir a pesar de ir en el puesto 134 de la lista?

–No descarto nada, uno cuando es del Atleti, no puede descartar nada en la vida, ni para lo bueno ni para lo malo.

–¿Cuál es el último partido con el que intentaría buscar un acuerdo de Gobierno tras el 4 de mayo?

–Con Podemos, sin duda.

–Su socia Begoña Villacís y Santiago Abascal cierran, como usted, las listas de Cs y Vox...

–No van a salir.

–¿Cómo les definiría como políticos a ambos?

–A Begoña, como una leal compañera de Gobierno dentro del Ayuntamiento de Madrid. A Santi Abascal, sólo espero que algún día pueda volver a la casa común.

–¿Qué valores destacaría en su «partner» Díaz Ayuso?

–En mi «partner», la tenacidad, la claridad y la cercanía.

–¿Qué sensación le queda después de los episodios de estos días en torno a las amenazas recibidas por algunos políticos y los cruces de acusaciones entre partidos?

–Que los que las llevamos sufriendo tantos años por ser miembros del Partido Popular, sabemos perfectamente por lo que están pasando los que no lo han sufrido durante tanto tiempo.

–¿La última vez que escuchó a un rival político y le indignó?

–Esta semana, en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, el discurso del concejal del Partido Socialista, no votando a favor de condenar la violencia contra los actos de Vox ni del escrache a Begoña Villacís.

–¿Y la última que escuchó a un rival que le reconfortó?

–Un rival político que me gustó mucho lo que dijo fue Rita Maestre en un Pleno que hubo durante la pandemia, en la primera ola, donde hizo un ejercicio de responsabilidad política sin estar exento de críticas a lo que estábamos haciendo, pero creo que estuvo a la altura de lo que los madrileños nos pedían.

–Iglesias ha dicho que se quedará en la Asamblea de Madrid pase lo que pase. ¿Se lo cree?

–La única seguridad que tengo es que se quedará en Galapagar a dormir.

–Las malas lenguas dicen que incluso Gabilondo votará a Ayuso para no aguantar a Iglesias dentro de un gobierno. No sé si comparte el análisis.

–Creo que Ángel Gabilondo va a votar a Ayuso, pero no para no soportar a Iglesias, sino porque ha dicho que no va a subir impuestos y que la hostelería permanecerá abierta.

–Las encuestas apuntan a que el PP podría ganar en los 21 distritos. ¿Lo ve posible?

–No es que no lo vea posible, es que hay que esperar al 4 de mayo, pero lo veo necesario para que Madrid siga mejorando.

–Sánchez no ha dado ningún mitin en la calle o en un recinto abierto de la ciudad. ¿Cómo lo valora?

–A nadie le extraña, teniendo en cuenta que no ha pisado Madrid desde que empezó la pandemia. Lo raro sería verle en la calle.

–¿Es «comunismo o libertad» una exageración?

–No. Ya lo ha dicho esta semana Pablo Iglesias: «¿Comunismo o libertad? Comunismo, qué cojones...». Ya sabemos en lo que consiste esto.

–¿La mayoría absoluta es algo inalcanzable?

–No es inalcanzable, pero, por lo menos, lo que queremos es una mayoría amplísima para gobernar en solitario.

–¿Está condenado Ciudadanos a la desaparición?

–(Se la piensa) Eso es algo que tendrán que decidir los electores y también tendrán que decidir los dirigentes de Ciudadanos en función de los resultados de los procesos electorales. Lo que sí tengo claro es que en el centro derecha no caben tres marcas.

–¿Le gustaría que se mantuviese en la Asamblea el partido con el que usted gobierna?

–Me gustaría que el centro derecha se reunificara para ganar a la izquierda.

–La presidenta Ayuso se ha venido arriba y ha dicho que si el Real Madrid gana la Champions le pondrá la camiseta y la bufanda. Las promesas en campaña también tienen un límite, ¿no?

–Yo le diría a la presidenta Ayuso que no haga promesas que no se pueden cumplir.