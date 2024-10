Esta es la "agenda de peticiones" de Almeida a Óscar Puente para Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se reúnen este jueves para abordar algunos asuntos de interés de la capital como las obras de soterramiento de la A-5, la situación de Cercanías o la reforma en la estación de Atocha.

En concreto, el encuentro se realizará en la sede del Ministerio a las 18:30 horas de la tarde en una reunión en la que Almeida quiere trasladar, entre otros asuntos principales, la posibilidad de que el Gobierno financie la autopista de peaje R-5 en horas punta para facilitar la movilidad por el comienzo de las obras en la A-5 entre avenida de Portugal y el entorno de la avenida del Padre Piquer.

El regidor ha trasladado en diversas ocasiones que "lo lógico" es que el Gobierno de España asuma la gratuidad de la R-5 para facilitar la movilidad en el entorno de la A-5 y reivindicó que de los 34 kilómetros de la R-5, solo un 4% discurre por el término municipal de Madrid.

"Lo lógico y lo razonable es que el Ministerio, al igual que está haciendo en otros lugares de España, asuma el coste de la gratuidad de la R-5 para beneficiar y mejorar las condiciones de toda la movilidad. Creo que esta es una medida que compartimos todos los ayuntamientos afectados", defendió.

Además, aseguró que aborda el encuentro desde "la lealtad institucional" y aportará su "cooperación" en todos los asuntos que tengan que ver con la ciudad.

"Antes de las fotos ya saben que soy partidario de los encuentros, es decir, yo no voy con el ánimo de tener una foto con el ministro Puente. A nosotros lo que nos gusta es, como hicimos con la Operación Campamento, sentarnos a hablar, llegar a un acuerdo y si luego es necesaria la foto, pues por supuesto que habrá foto, pero antes que las fotos están los encuentros y los acuerdos", apuntó.

El Ministerio alude a la "inacción" de Madrid

Por su parte, el secretario de Estado de Transporte y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, trasladó también "su enorme preocupación por los graves problemas de movilidad que van a generar las obras de la A-5", en una carta remitida al delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, Borja Carabante, "ante la inacción de las administraciones madrileñas en la resolución de los problemas de los ciudadanos".

Según informaron fuentes de Transportes, el Ministerio "desconoce" el plan de obras y de movilidad que haya podido elaborar el Ayuntamiento de Madrid y no ha recibido "información precisa sobre los trabajos que se van a llevar a cabo y la duración de las obras y los cortes previstos".

Asimismo, Puente señaló que el Ayuntamiento de Madrid "debe ser consciente" de que el plan alternativo para las obras de soterramiento de la A-5 a su paso por la capital "no puede recaer sobre las espaldas de otras administraciones".

Sobre la reunión, aseguró que asiste "con absoluta buena disposición" y que se celebra a petición suya. "He echado en falta que el Ayuntamiento de Madrid no haya actuado antes, nos haya hecho partícipes de los planes que tiene, de los plazos, etc", señaló. Unas palabras que muestran a las claras que el encuentro de esta tarde no será "fácil".