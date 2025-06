Orgullo 2025 en Madrid: Un evento de diversidad y compromiso institucional

Madrid está a punto de recibir una de las celebraciones más grandes y esperadas del año: MADO (Madrid Orgullo) 2025. Este evento, que año tras año se consolida como un referente global en la lucha por la igualdad, cuenta con el apoyo incondicional del Ayuntamiento de Madrid, que se presenta como el principal patrocinador institucional con una aportación de 500.000 euros. Este compromiso es solo una parte de la importante labor que la ciudad realiza durante los 365 días del año en pro de la visibilidad, el respeto y la inclusión del colectivo.

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, participó en la presentación oficial de MADO 2025, destacando que el Orgullo es «de todos» y que, en este sentido, debe ser celebrado por toda la sociedad madrileña, independientemente de sus sensibilidades. Según Fernández, el Orgullo no debe ser patrimonializado por ninguna ideología o grupo específico, sino que es un acto de unión en la diversidad y un reflejo de los valores que definen la ciudad de Madrid: libertad y diversidad.

El lema de este año, «Libertad y Diversidad», refleja perfectamente el espíritu de MADO 2025, con una campaña institucional que busca promover los derechos del colectivo y posicionar a Madrid como un referente mundial en cuanto a la inclusión y la defensa de la libertad. Esta campaña también hace un llamado a la solidaridad con las personas que viven en países donde sus derechos aún no están garantizados. «En Madrid no te preguntan de dónde vienes, a dónde vas o a quién amas, pero no todo es Madrid, y no todo es España», subrayó Fernández, enfatizando la importancia de continuar luchando por la igualdad global.

La ciudad se ha consolidado como sede de eventos con proyección internacional, y la celebración del Orgullo tiene cada vez más relevancia en todo el mundo. La Asociación de Empresas y Profesionales para LGTB de la Comunidad de Madrid (AEGAL) es la encargada de organizar esta fiesta, que cuenta con la colaboración y el apoyo de diversas entidades. Además, el patrocinio del Ayuntamiento, con una significativa aportación económica de 500.000 euros, es prueba de la importancia que tiene para la capital el fomento de una ciudad diversa y abierta, no solo durante las fechas del Orgullo, sino durante todo el año.

Madrid lleva a cabo una serie de políticas y recursos destinados a garantizar los derechos y el bienestar de la población LGTBI. Entre estos recursos destacan el servicio municipal de atención jurídica y psicológica para víctimas de lgtbifobia, con el teléfono de contacto 604 953 169, y los puntos arcoíris, que se instalan en distintos eventos y fiestas de la ciudad para sensibilizar sobre la lgtbifobia y ofrecer asistencia a posibles víctimas.

La nueva guía municipal también incluye información específica para la población LGTBI, recopilando los servicios, recursos y medidas de apoyo que existen en la ciudad. A esto se suma el apoyo económico que el Ayuntamiento otorga a las entidades LGTBI, mediante subvenciones directas y en concurrencia competitiva.

El escultor de los premios

Eladio de Mora, conocido artísticamente como dEmo, es el creador de los galardones que se entregan en los Premios MADO (Madrid Orgullo). Estos premios reconocen a personas, instituciones y entidades que han destacado en la defensa de los derechos LGTBI+. dEmo, aunque no forma parte del colectivo, ha mostrado su apoyo al mismo durante más de 14 años, contribuyendo con su arte a visibilizar y celebrar la diversidad.

El escultor es reconocido por sus esculturas de gran formato que adornan espacios públicos en diversas ciudades del mundo. Entre sus obras más emblemáticas se encuentran el «Oso Rojo» o la «Rana de la Fortuna» o la gran «Jirafa» parte de la Colección Pérez Simón. La colaboración de dEmo con los Premios MADO es un claro ejemplo de cómo el arte es una herramienta poderosa para la reivindicación social y dEmo un aliado comprometido con la causa LGTB. Los Premios MADO contribuyen a dar visibilidad y reconocimiento al colectivo. La ciudad se prepara para vivir una nueva edición de MADO 2025 con una programación llena de actividades, conciertos, eventos culturales y su manifestación. Madrid se consolida como un símbolo de respeto a la diversidad, y el Orgullo festeja este compromiso con la inclusión y la igualdad de derechos para todos. Con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, los artistas, los activistas y todos los ciudadanos celebrarán juntos una edición que promete ser histórica, bajo el lema «Libertad y Diversidad».